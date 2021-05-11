Медведчук о подозрении в госизмене: я в Украине, прятаться не собираюсь

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук в ответ на подозрение в государственной измене заявил, что он находится на территории Украины и якобы собирается "участвовать в законных следственных действиях".

Соответствующее заявление было опубликовано вечером 11 мая на сайте партии ОПЗЖ. Действия правоохранителей парламентарий назвал незаконными.

Политик утверждает, что Офис генерального прокурора провел обыски у него дома и в офисе якобы "выполняя противозаконный приказ власти и грубо нарушая Конституцию и законы" страны. Медведчук уверяет, что там "ничего противозаконного не обнаружили".

Народный избранник считает, что обыски проводили, чтобы вручить ему "сфабрикованное по приказу власти" подозрение в государственной измене.

"Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию", – утверждает народный избранник.

Он заявил, что находится в Украине и "не собирается прятаться от правосудия".

"Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", – подытожил подозреваемый.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Козаку.