Медведчук о подозрении в госизмене: я в Украине, прятаться не собираюсь
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук в ответ на подозрение в государственной измене заявил, что он находится на территории Украины и якобы собирается "участвовать в законных следственных действиях".
Соответствующее заявление было опубликовано вечером 11 мая на сайте партии ОПЗЖ. Действия правоохранителей парламентарий назвал незаконными.
Политик утверждает, что Офис генерального прокурора провел обыски у него дома и в офисе якобы "выполняя противозаконный приказ власти и грубо нарушая Конституцию и законы" страны. Медведчук уверяет, что там "ничего противозаконного не обнаружили".
Народный избранник считает, что обыски проводили, чтобы вручить ему "сфабрикованное по приказу власти" подозрение в государственной измене.
"Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию", – утверждает народный избранник.
Он заявил, что находится в Украине и "не собирается прятаться от правосудия".
"Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", – подытожил подозреваемый.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Козаку.
Также 11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.
Стало известно, что подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).
Кроме того, Служба безопасности Украины опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным чиновником российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.