Медведчук прокомментировал решение суда о домашнем аресте

В четверг, 13 мая, нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест. Сам он считает, что оснований для применения такой меры пресечения не было.

Об этом политик заявил после судебного заседания, передает "Страна". Он сообщил, что будет советоваться со своими адвокатами насчет дальнейших действий, в частности, подачи апелляции.

"Суд решил по-другому, значит, так и будет...Мы будем добиваться, чтобы все доказательства были добыты в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса, а то, что сделано было по надуманным причинам, немотивированно и в нарушение действующего законодательства, мы, конечно, будем опровергать и будем продолжать борьбу", – сказал Медведчук.

Нардеп и его защитники считают, что уголовное дело против него является политически мотивированным.

Напомним, OBOZREVATEL следил за тем, как проходил суд над Медведчуком. Все подробности Вы найдете в нашем материале.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Тарасу Козаку.

Также 11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.

Стало известно, что подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).