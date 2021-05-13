Суд отправил Медведчука под домашний арест. Видео

В четверг, 13 мая, нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку избрали меру пресечения. Его подозревают в государственной измене.

Нардепа отправили под круглосуточный домашний арест. Решение принял Печерский районный суд Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Согласно решению, мера пресечения будет действовать до 9 июля. Таким образом судья Вячеслав Подпалый отказал в ходатайстве прокуратуры, которая просила арестовать политика с правом внесения залога в размере более 300 млн грн.

В то же время не было удовлетворено и ходатайство адвокатов Медведчука, которые просили суд не избирать никакую меру пресечения их подзащитному.

Сам Медведчук считает, что оснований для такого решения не было. Он отметил, что будет советоваться со своими адвокатами насчет дальнейших действий, в частности, подачи апелляции.

"Суд решил по-другому, значит, так и будет...Мы будем добиваться, чтобы все доказательства были добыты в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса, а то, что сделано было по надуманным причинам, немотивированно и в нарушение действующего законодательства, мы, конечно, будем опровергать и будем продолжать борьбу", – сказал Медведчук.

Здание суда нардеп покинул под крики его противников: "Медведчук – палач Украины".

Отметим, что судебное заседание длилось около восьми часов. Подробнее о том, как оно проходило, – читайте здесь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Тарасу Козаку.