Опубликовано аудио разговора Медведчука с чиновником РФ в Крыму и копия письма Путину

Служба безопасности Украины опубликовала разговор якобы нардепа Виктора Медведчука с неназванным высокопоставленным чиновником российского правительства о переоформлении предприятия для захвата собственности в оккупированном Крыму.

Новые "пленки" члена ОПЗЖ появились после объявления СБУ о том, что Медведчуку, а также его коллеге в парламенте Тарасу Козаку, предъявлено подозрения о госизмене и покушении на разграбление государственных ресурсов. Как сказано на сайте ведомства, результаты экспертиз подтвердили подлинность голоса политика и его почерк в правках к письму президенту РФ Владимиру Путину от имени предприятия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что собеседники обсуждали киевское предприятие "Новые проекты", якобы связанное с народными депутатами. Эта фирма ранее получила контроль над месторождением полезных ископаемых "Глубокое", расположенное в водах у оккупированного Крыма.

Медведчук и его соратник Козак, как выяснило следствие, сговорились с российским чиновником касательно добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

Во время разговора человек с голосом, похожим на голос Медведчука, говорил, что готов создать новое юридическое лицо – чтобы можно было переоформить документы согласно законодательству страны-агрессора.

Кроме того, в СБУ показали документы и письмо к Путину:

"Таким образом, речь идет о нанесении ущерба экономической безопасности Украины, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, помощь иностранному государству", – сказано в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Козаку.