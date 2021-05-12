Медведчук прибыл в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту. Видео
В среду, 12 мая, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора для дачи показаний по делу о государственной измене. Он заявил, что готов к аресту.
На месте также нардеп Вадим Рабинович, передает корреспондент OBOZREVATEL. Политик пришел к Офису генпрокурора вместе с коллегами по ОПЗЖ. Он заявил, что обвинение в адрес Медведчука "ошибочное и преступное" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Медведчук сказал, что он не ознакомился с текстом подозрения и не готов его обсуждать. Также он заявил, что не слышал "пленки", на которых он якобы разговаривает с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным и не может ответить, его ли это голос.
Нардепы от ОПЗЖ отметили, что современные технологии якобы дают возможность "все исковеркать и подделать".
Ранее адвокаты Медведчука заявляли, что что все обвинения против их подзащитного незаконны, а сам политик говорил о готовности доказывать свою невиновность.
Напомним, нардепам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму.
В чем подозреваются политики:
признание российской оккупации Крыма;
содействие и непосредственное участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);
попытка стать правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;
раскрытие сведений, содержащих гостайну;
создание "армии информационных клоунов" для собственных антиукраинских интересов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В то же время стало известно, что правоохранители провели обыски у Медведчука на улице Монтажников в Киеве. Позже группа мужчин в черной одежде мешали эвакуатору забрать автомобиль нардепа.
СБУ опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным чиновником российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.
Руководство правоохранительных органов – СБУ и ОГП – провело брифинг и рассказало подробности расследования. Была раскрыта информация о местонахождении Медведчука и Козака.
Сам нардеп от ОПЗЖ выразил убеждение, мол, происходящее с ним – это политическая расправа власти с оппонентами.
Политик заявил, что намерен 12 мая явиться в Офис генпрокурора для дачи показаний следователям по делу о госизмене и доказывать свою невиновность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет вмешиваться в процессы, связанные с уголовным "преследованием" Медведчука и ответил, просил ли он политического убежища в РФ.