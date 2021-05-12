Медведчук прибыл в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту. Видео

София Закревская
София Закревская
Политика
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Медведчук прибыл в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту. Видео

В среду, 12 мая, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора для дачи показаний по делу о государственной измене. Он заявил, что готов к аресту.

На месте также нардеп Вадим Рабинович, передает корреспондент OBOZREVATEL. Политик пришел к Офису генпрокурора вместе с коллегами по ОПЗЖ. Он заявил, что обвинение в адрес Медведчука "ошибочное и преступное" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Медведчук сказал, что он не ознакомился с текстом подозрения и не готов его обсуждать. Также он заявил, что не слышал "пленки", на которых он якобы разговаривает с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным и не может ответить, его ли это голос.

Нардепы от ОПЗЖ отметили, что современные технологии якобы дают возможность "все исковеркать и подделать".

Ранее адвокаты Медведчука заявляли, что что все обвинения против их подзащитного незаконны, а сам политик говорил о готовности доказывать свою невиновность.

Медведчук возле ОГП.
Рабинович прибыл к ОГП
Рабинович с коллегами по ОПЗЖ
Медведчук прибыл в Генпрокуратуру

Напомним, нардепам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму.

В чем подозреваются политики:

  • признание российской оккупации Крыма;

  • содействие и непосредственное участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);

  • попытка стать правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;

  • раскрытие сведений, содержащих гостайну;

  • создание "армии информационных клоунов" для собственных антиукраинских интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • СБУ опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным чиновником российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.

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