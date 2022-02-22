Кремль повторяет 'абхазский сценарий': в Грузии осудили 'признание' Россией 'ЛДНР'

Министерство иностранных дел Грузии осудило "признание" Российской Федерацией "независимости" так называемых республик "Л/ДНР". Там заявили, что Кремль повторяет "абхазский сценарий".

Об этом говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что Грузия с тревогой следит за последними событиями вокруг Украины, которые являются очень серьезным вызовом европейской и глобальной безопасности.

В МИД страны подчеркнули, что решение президента РФ Владимира Путина касательно "ЛДНР" является очередным грубым нарушением основополагающих принципов международного права. Оно также фактически повторяет российскую интервенцию 2008 года в Цхинвальском регионе Грузии, а затем сценарий признания независимости и оккупации этого региона.

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Подчеркивается, что Грузия решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Надеемся, что международное сообщество даст жесткую оценку и ответ на очередное грубое нарушение основополагающих принципов международного права и совершенно недопустимую попытку насильственного изменения границ государства в Восточной Европе", – подчеркнули в грузинском МИД.

21 февраля глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Ранее подобные просьбы ему озвучили главы так называемых республик и нелегитимная Государственная дума России. Вопрос рассматривался на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, во время которого произошли курьезные моменты, а саму встречу российского лидера с политиками назвали заранее срежиссированной и записанной.

Глава страны-агрессора также подписал соответствующие указы о "признании республик", позволяющие введение российских вооруженных сил на территорию Донбасса. Документы вступили в силу в тот же день.

Позже Путин выступил с обращением к россиянам, которое посвятил Украине. Он выражал угрозы украинскому государству и претензии НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские эксперты и обычные граждане поделились мнениями о "признании" Россией "Л/ДНР". Некоторые отметили, что в стратегической перспективе это решение якобы играет на руку Украине, вместе с тем предупредили, что стоит готовиться к сложному периоду.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что введение войск Российской Федерации на территорию Донбасса повлечет ужасные последствия не только для Украины, но и для всей Европы, всего мира. По ее словам, действия Москвы можно расценивать как предлог для войны.

В 4 утра по Киеву 22 февраля Совбез ООН провел срочное заседание из-за "признания" Россией "Л/ДНР". Представители многих стран отметили, что этим "Путин разорвал в клочья Минские договоренности".

Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы ввести против России жесткие санкции. Они в первую очередь будут касаться финансовых ограничений для промышленности, а также отдельных граждан РФ.