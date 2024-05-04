54-й песенный конкурс Евровидение в 2009 году принимала страна-террористка Россия, ведь годом ранее путинист Дима Билан одержал победу и возможность провести шоу в Москве в спорткомплексе "Олимпийский". Обычно страна-хозяйка в таком случае готовит открытия, несущие в себе историческое и культурное наследие, однако Россия уже тогда могла похвастаться только военной техникой и даже намекала на войну в Украине.

Такие выводы можно сделать, просмотрев в 2024 году перформансы, которые 15 лет назад устроила Российская Федерация. OBOZ.UA разобрал эти выступления и обратил внимание на красноречивые детали.

Полуфиналы того года, которые тоже приковывают внимание миллионов людей во всем мире, россияне начали с выступления военного хора. Десятки мужчин в форме стояли в три ряда, распевая песни военного времени, например, "Катюшу".

На сцене с обеих сторон разместили танк и самолет, которые сейчас Россия активно использует для убийств украинцев. Технику, стоявшую как на параде, раскрасили в цветочки, маскируя военные амбиции яркими и добрыми изображениями.

В постановке номера участвовали также воины, сражавшиеся на мечах. Их выступление очень напоминало боевой гопак. В общем, все открытие так и кричало об агрессии страны-хозяйки и готовности к ведению активных боевых действий.

За военными сразу вывели изображение колоссистого поля и голубого неба – прямой отсылки на украинский флаг. Возможно, уже тогда Кремль насаждал миру пропагандистские идеи об "Украине в составе РФ".

Не менее красноречивым стал также финал конкурса, который открывали под кровавую надпись "Москва". Без советской символики и здесь не обошлось. На экранах при открытии финала можно было заметить красные звезды.

Ранее OBOZ.UA писал, что представитель Германии на Евровидении 2024 года сделал циничное заявление о возвращении России на конкурс.

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