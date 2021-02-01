Дубинского исключили из фракции "Слуга народа": что известно о решении нардепов

Народного депутата Александра Дубинского, против которого США ввели санкции, обвинив во вмешательстве в выборы, решили исключить из фракции "Слуга народа".

Такой "вердикт" своему коллеге парламентарии вынесли в понедельник, 1 февраля, в ходе заседания СН. "За" исключение выступили 198 человек, "против" – 29, удержались от голосования – 19.

Глава фракции Давид Арахамия официально объявил итоги голосования – 80,5% поддержали изгнание политика. Арахамия признался, что и сам голосовал "за", и назвал причины.

Сам Дубинский призвал коллег, которые выступили на его стороне, оставаться во фракции. Он прокомментировал свое изгнание, назвав голосование фарсом.

Перед заседанием нардеп говорил, что то, как решится этот вопрос, будет "рубиконом".

Официальное решение по народному депутату должен зачитать спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 2 февраля.

Одним из тех, кто не поддержал исключение Дубинского, был нардеп Александр Качура. Свое решение он объяснил несогласием с процедурой. По его мнению, она должна была быть более прозрачной.

Как писал OBOZREVATEL:

скандал вокруг Дубинского начался после того, как Минюст США ввел против него (и еще шестерых украинцев, а также четырех сайтов) санкции за вмешательство в американские выборы. Тот, в свою очередь, утверждает, что никогда не вмешивался в выборы в других странах.