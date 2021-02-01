Дубинский в первом комментарии после изгнания из фракции назвал решение "фарсом"

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский назвал голосование своих коллег по этому вопросу "чистым фарсом".

Ситуацию политик прокомментировал вечером 1 февраля, выйдя из заседания СН. Напомним, исключение народного избранника из фракции поддержали 198 "слуг" из 236 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сказал Дубинский, на заседании пытались "максимально быстро показать какие-то результаты" голосования.

Он назвал коллег, которые выступили против исключения, уважаемыми, а "слуг", проголосовавших за изгнание, – неуважаемыми. По словам политика, первые не поддержали "эту манипулятивную историю".

Нардепу не понравилось, что голосование было тайным и руководство СН не предъявило никаких персональных подписных листов.

"Пройдены все красные линии фракции. Мы увидели истинные лица политических актеров в Офисе президента и в парламенте. Прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения политических дивидендов для решения своих проблем", – подчеркнул Дубинский.

Источник видео – Telegram-канал "APnews":

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряд информационных ресурсов.