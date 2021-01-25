Зеленский попросил "слугу" Дубинского выйти из фракции, тот отказался – источники

Президент Владимир Зеленский 25 января якобы попросил нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского выйти из фракции, но тот отказался.

Это случилось во время заседания "слуг", где присутствовал украинский глава, сообщил Telegram-канал Ne_Kravets.

Как передает источник, "слуга" заявил, что Зеленского "вводят в заблуждение", а тот запретил ему такое говорить.

"Президент отметил свою позицию, мол, этот "депутат должен уйти из нашей команды", – сказано в сообщении.

Подчеркнем: член фракции СН Александр Качура в разговоре с журналистами подтвердил, что Дубинский отказался покидать "слуг" в связи с введением против него санкций США.

"Один из вариантов (предложенных членами фракции): до урегулирования ситуации, пока расследуется или нет, решается или нет, будет господин Дубинский подавать в суд США, чтобы отстаивать свои интересы... до этого момента предложили приостановить членство во фракции, но Александр Дубинский отбросил такую возможность, и сказал, что он не собирается выходить из состава фракции добровольно", – цитирует Качуру "Интерфакс-Украина".

Политик добавил, что этот вопрос могут перенести на пленарную неделю. Заявления президента он отказался подтверждать или опровергать.

"Политика Страны" также пишет в Telegram, что президент публично озвучил это предложение Дубинскому. Последний, а также народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, в ответ "начали приводить свои аргументы".

"Президента это не переубедило. Он отшутился. Зал зааплодировал. После чего Зеленский уехал... Не исключено, что к вопросу Дубинского еще вернутся", – передает Telegram-канал со ссылкой на источник.

В свою очередь "Легитимный" заявил, что результат разговора президента с политиком "не очень для Дубинского".

Вечером понедельника фотограф Ян Доброносов опубликовал в Facebook фото народного депутата, отметив, что Дубинский "без настроения".

Напомним, 25 января началось заседание фракции "Слуги народа", где нардепы планировали обсудить президентский законопроект о референдуме, а также введение США санкций против их коллеги Дубинского. Народный депутат ранее сам призвал созвать внеочередное заседание СН.

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