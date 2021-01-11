США ввели санкции против украинцев и СМИ из-за выборов. Список

США вели санкции против граждан Украины и ряда информационных ресурсов из-за вмешательства в их выборы.\nОб этом сообщается на сайте американского Минфина. \n\n\n\nОбновляется… США вели санкции против граждан Украины и ряда информационных ресурсов из-за вмешательства в их выборы.\nОб этом сообщается на сайте американского Минфина. \n\n\n\nОбновляется… США вели санкции против граждан Украины и ряда информационных ресурсов из-за вмешательства в их выборы. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. \n\n\nОбновляется… \n\n\nОбновляется…