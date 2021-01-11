США ввели санкции против украинцев и СМИ из-за выборов. Список

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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США ввели санкции против украинцев и СМИ из-за выборов. Список

США вели санкции против граждан Украины и ряда информационных ресурсов из-за вмешательства в их выборы.

Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

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