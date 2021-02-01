Зеленский пригрозил Дубинскому уголовным делом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены Верховной Рады, которые способствовали российскому вмешательству в президентские выборы в США, будут преследоваться украинским правосудием.

Об этом он сказал в интервью журналисту Axios Джонатану Свону, имея в виду, в частности, народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского.

"Депутатами какой бы партии они ни были. Ни одна партия не должна отвечать за то или иное лицо. Люди должны отвечать за то, что они делают. Для этого следует поднимать вопрос о лишении мандатов, выхода из партии", – сказал Зеленский.

Он отметил, что все, кто вмешивались в выборы в Соединенных Штатах, должны отвечать согласно законодательству.

Как писал OBOZREVATEL, скандал вокруг Дубинского начался после того, как Минюст США ввел против него и еще шестерых украинцев санкции за вмешательство в американские выборы. Тот, в свою очередь, утверждает, что никогда не вмешивался в выборы в других странах.

25 января Зеленский попросил Дубинского добровольно выйти из состава фракции, однако бывший журналист и телеведущий "1+1" отказался это сделать. Нардеп заявил, что окружение Зеленского "вводит его в ловушку".

По данным экс-нардепа Сергея Лещенко, за исключение Дубинского из фракции "слуги" собрали более 180 подписей. Официальное решение должны объявить вечером 1 февраля.