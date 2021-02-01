Качура пояснил, почему не голосовал за исключение Дубинского из фракции "Слуга народа"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура не поддержал исключение своего однопартийца Александра Дубинского из парламентской фракции, заявив, что у него несколько иная позиция по этому вопросу.

Как пояснил нардеп в комментарии OBOZREVATEL, это надо было решать путем открытого голосования. К тому же не было "нормального всестороннего обсуждения" ситуации, считает он.

"Я это видел немного по-другому. Здесь, пожалуй, у каждого были свои мотивы голосования "за" или "против". Я не голосовал, потому что у меня есть своя позиция. Она, возможно, частично совпадает с решением большинства, но я за решение этого вопроса по другой процедуре. Считаю, если мы живем в правовом государстве, то должны все делать прозрачно и принимать решения только открытым голосованием. Я предлагал открытую процедуру", – заявил нардеп.

Напомним, что Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" 198 голосами. 29 его однопартийцев проголосовали против, 19 – не голосовали.

В первом комментарии после исключения Дубинский назвал это решение "фарсом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 января США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Дубинский, бывший военный прокурор Константин Кулик и экс-нардеп Александр Онищенко, а также ряд информационных ресурсов.