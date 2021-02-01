В "Слуге народа" официально объявили об изгнании Дубинского: Арахамия признался, что голосовал "за"

За исключение из фракции "Слуга народа" нардепа Александра Дубинского проголосовали 80,5% его коллег (198 человек) при необходимых 70%.

Об этом официально объявил глава парламентской фракции СН Давид Арахамия, сообщается на сайте политсилы. Официально решение вступит в силу 2 февраля.

В комментарии журналистам после заседания СН 1 февраля Арахамия заявил, что исключение Дубинского не повлияет на работу "слуг". Имена народных избранников, голосовавших "за", разглашать не планируют. Видео разговора с политиком поделился Telegram-канал PavlovskyNews (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Как сказал нардеп, фракция – большой коллектив (245 человек после исключения Дубинского). "Я думаю, что фракция будет жить дальше и все нормально будет работать. Мы уже не первый раз исключаем человека из фракции... Я не думаю, что будут какие-то другие последствия", – сообщил Арахамия.

Он признал, что сам проголосовал за исключение коллеги. Политик пояснил, что народный избранник не отреагировал на прямой посыл президента Владимира Зеленского.

"Во-вторых, я глава фракции, и должен защищать своих коллег. А господин Дубинский известный по своим атакам на коллег по фракции, по парламенту, по Кабмину", – сказал Арахамия.

На вопрос о результатах голосования он ответил: "Это внутреннее фракционное решение. Зачем вам результаты?".

Напомним, итоги голосования по Дубинскому "слугам" огласили 1 февраля в ходе заседания СН. Сам нардеп прокомментировал свое изгнание, назвав голосование фарсом. Перед заседанием политик говорил, что то, как решится этот вопрос, будет "рубиконом".

Одним из тех, кто не поддержал исключение Дубинского, был нардеп Александр Качура. Свое решение он объяснил несогласием с процедурой.

Как писал OBOZREVATEL: