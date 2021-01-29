В "Слуге народа" решили переголосовать за исключение Дубинского: всплыл бюллетень

В "Слуге народа" якобы отказались от анонимного голосования с помощью приложения на смартфоне за исключение из фракции народного депутата Александра Дубинского.

Членам СН раздали подписные листы, в которых нужно указать свою фамилию и проголосовать за или против исключение коллеги. Фотокопию бланка 29 января опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Указывается, что фамилии проголосовавших узнает только руководство СН. "То есть, по задумке, Дубинский не узнает, кто голосовал против, и не будет "догонять", – написали журналисты.

Ссылаясь на источники, "Страна" пишет, что процесс принятия решения решили деанонимизировать "после многочисленных обвинений в манипуляциях и возмущений из-за голосования в мобильном приложении, в котором многие вообще не голосовали".

Предварительно, итоги объявят в понедельник, 1 февраля. "Предполагаю, что на заседании фракции потребуют повторить голосование, чтоб всем было видно, кто голосовал", – сообщил источник журналистов.

При этом Telegram-канал "Темный Рыцарь" пишет, что представители главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии якобы до конца дня "поставили задание собрать 175 подписей за исключение Дубинского".

Напомним, по предварительным данным, в ходе анонимного голосования 57% "слуг" (из 100 человек) выступили за исключение Дубинского.

Сам нардеп возмутился, что для этого использовали приложение "Фракция в смартфоне", которое "никто никогда до этого не устанавливал". Это он назвал "абсолютно иезуитской историей".

Скандал вокруг политика начался после того, как Минюст США ввел против него (и еще шестерых украинцев, а также четырех сайтов) санкции из-за вмешательства в американские выборы. "Слуга" обвинения отрицает. Он заявил, что никогда не вмешивался в выборы в других странах.

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