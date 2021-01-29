В "Слуге народа" решили переголосовать за исключение Дубинского: всплыл бюллетень
В "Слуге народа" якобы отказались от анонимного голосования с помощью приложения на смартфоне за исключение из фракции народного депутата Александра Дубинского.
Членам СН раздали подписные листы, в которых нужно указать свою фамилию и проголосовать за или против исключение коллеги. Фотокопию бланка 29 января опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".
Указывается, что фамилии проголосовавших узнает только руководство СН. "То есть, по задумке, Дубинский не узнает, кто голосовал против, и не будет "догонять", – написали журналисты.
Ссылаясь на источники, "Страна" пишет, что процесс принятия решения решили деанонимизировать "после многочисленных обвинений в манипуляциях и возмущений из-за голосования в мобильном приложении, в котором многие вообще не голосовали".
Предварительно, итоги объявят в понедельник, 1 февраля. "Предполагаю, что на заседании фракции потребуют повторить голосование, чтоб всем было видно, кто голосовал", – сообщил источник журналистов.
При этом Telegram-канал "Темный Рыцарь" пишет, что представители главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии якобы до конца дня "поставили задание собрать 175 подписей за исключение Дубинского".
Напомним, по предварительным данным, в ходе анонимного голосования 57% "слуг" (из 100 человек) выступили за исключение Дубинского.
Сам нардеп возмутился, что для этого использовали приложение "Фракция в смартфоне", которое "никто никогда до этого не устанавливал". Это он назвал "абсолютно иезуитской историей".
Скандал вокруг политика начался после того, как Минюст США ввел против него (и еще шестерых украинцев, а также четырех сайтов) санкции из-за вмешательства в американские выборы. "Слуга" обвинения отрицает. Он заявил, что никогда не вмешивался в выборы в других странах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на заседания фракции СН 25 января президент Владимир Зеленский попросил Дубинского добровольно выйти из ее состава.
Нардеп отказался, обвинив окружение главы государства в том, что его вводят в ловушку.