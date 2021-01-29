В "Слуге народа" решили переголосовать за исключение Дубинского: всплыл бюллетень

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Александр Дубинский

В "Слуге народа" якобы отказались от анонимного голосования с помощью приложения на смартфоне за исключение из фракции народного депутата Александра Дубинского.

Членам СН раздали подписные листы, в которых нужно указать свою фамилию и проголосовать за или против исключение коллеги. Фотокопию бланка 29 января опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Указывается, что фамилии проголосовавших узнает только руководство СН. "То есть, по задумке, Дубинский не узнает, кто голосовал против, и не будет "догонять", – написали журналисты.

"Слуги" будут голосовать за исключение Дубинского из фракции на бланках

Ссылаясь на источники, "Страна" пишет, что процесс принятия решения решили деанонимизировать "после многочисленных обвинений в манипуляциях и возмущений из-за голосования в мобильном приложении, в котором многие вообще не голосовали".

Предварительно, итоги объявят в понедельник, 1 февраля. "Предполагаю, что на заседании фракции потребуют повторить голосование, чтоб всем было видно, кто голосовал", – сообщил источник журналистов.

Скриншот

При этом Telegram-канал "Темный Рыцарь" пишет, что представители главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии якобы до конца дня "поставили задание собрать 175 подписей за исключение Дубинского".

Сообщение из закрытого чата, которое слили в сеть
Скриншот

Напомним, по предварительным данным, в ходе анонимного голосования 57% "слуг" (из 100 человек) выступили за исключение Дубинского.

Сам нардеп возмутился, что для этого использовали приложение "Фракция в смартфоне", которое "никто никогда до этого не устанавливал". Это он назвал "абсолютно иезуитской историей".

Скандал вокруг политика начался после того, как Минюст США ввел против него (и еще шестерых украинцев, а также четырех сайтов) санкции из-за вмешательства в американские выборы. "Слуга" обвинения отрицает. Он заявил, что никогда не вмешивался в выборы в других странах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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