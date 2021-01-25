Дубинский заявил, что окружение Зеленского вводит его в ловушку, и нашел госизмену во фракции

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что не собирается покидать фракцию, а эмоциональной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским у него не было.

Об этом политик заявил в комментарии изданию "Страна". Напомним, ранее появилась информация, что 25 января на заседании СН украинский глава якобы попросил Дубинского покинуть фракцию из-за скандала с вероятным вмешательством народного избранника в выборы в США.

Нардеп сказал, что дискуссии с Зеленским не было потому, что у президента был день рождения.

"Мне не хотелось портить ему настроение. Да и на это не было особо времени... Я сегодня сказал одну простую вещь: часть окружения президента вводит его в ловушку", – заявил политик.

Он подтвердил, что Зеленский говорил о его выходе из фракции, но, по словам "слуги", "это не звучало как предложение".

"Он сказал, что возможно рассмотреть такой вариант, как-то правильно отреагировать. Я сказал, что не понимаю, на что реакция. Мы ничего не нарушали и в доказательство этому есть куча моих постов", – рассказал Дубинский.

Он обвинил свою коллегу, главу антикоррупционного комитета Анастасию Радину в том, что она "пишет доносы в иностранные структуры и об этом радостно отчитывается". Политик потребовал исключить ее из фракции.

"Эти называется госизмена и за это нужно исключать из фракции", – объяснил свою позицию Дубинский.

В свою очередь глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что дискуссия по поводу вопроса Дубинского была эмоциональной, передает Telegram-канал "Политика страны".

"Будут опросы насчет возможных действий фракции. Первый вариант: поддержка господина Дубинского и направление писем на его поддержку. Второй: исключение его из фракции. Третий: внесение ходатайства о его увольнения из должности замглавы налогового комитета", – заявил Корниенко

Как писал OBOZREVATEL: