Дубинский заявил, что окружение Зеленского вводит его в ловушку, и нашел госизмену во фракции
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что не собирается покидать фракцию, а эмоциональной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским у него не было.
Об этом политик заявил в комментарии изданию "Страна". Напомним, ранее появилась информация, что 25 января на заседании СН украинский глава якобы попросил Дубинского покинуть фракцию из-за скандала с вероятным вмешательством народного избранника в выборы в США.
Нардеп сказал, что дискуссии с Зеленским не было потому, что у президента был день рождения.
"Мне не хотелось портить ему настроение. Да и на это не было особо времени... Я сегодня сказал одну простую вещь: часть окружения президента вводит его в ловушку", – заявил политик.
Он подтвердил, что Зеленский говорил о его выходе из фракции, но, по словам "слуги", "это не звучало как предложение".
"Он сказал, что возможно рассмотреть такой вариант, как-то правильно отреагировать. Я сказал, что не понимаю, на что реакция. Мы ничего не нарушали и в доказательство этому есть куча моих постов", – рассказал Дубинский.
Он обвинил свою коллегу, главу антикоррупционного комитета Анастасию Радину в том, что она "пишет доносы в иностранные структуры и об этом радостно отчитывается". Политик потребовал исключить ее из фракции.
"Эти называется госизмена и за это нужно исключать из фракции", – объяснил свою позицию Дубинский.
В свою очередь глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что дискуссия по поводу вопроса Дубинского была эмоциональной, передает Telegram-канал "Политика страны".
"Будут опросы насчет возможных действий фракции. Первый вариант: поддержка господина Дубинского и направление писем на его поддержку. Второй: исключение его из фракции. Третий: внесение ходатайства о его увольнения из должности замглавы налогового комитета", – заявил Корниенко
Как писал OBOZREVATEL:
Заседание фракции "Слуги народа" началось 25 января. Нардепы планировали обсудить президентский законопроект о референдуме, а также введение США санкций против их коллеги Дубинского.
Народный депутат ранее сам призвал созвать внеочередное заседание СН из-за санкций.
Дубинский утверждает, что никогда не вмешивался в выборы в других странах.