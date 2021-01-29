Дубинский раскрыл детали разговора с Зеленским и тайного голосования об исключении из фракции

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал ему покинуть фракцию, но он отказался. В итоге для анонимного голосования по этому вопросу "слугам" пришлось установить специальное приложение.

О конфликте из-за наложенных на него санкций США Дубинский рассказал в "Право на владу". Политическое ток-шоу транслировалось вечером 28 января на YouTube-канале ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Народный избранник высказал уверенность в том, что санкции (введенные из-за якобы вмешательства в американские выборы) "в результате юридической работы" самого Дубинского будут сняты, "потому что под ними нет фундамента".

Как рассказал "слуга", разговор о санкциях с Зеленским произошел на праздничном фуршете в день рождения президента перед заседанием фракции.

Дубинский, по его словам, сказал главе страны, что кампанию против него начали аферисты, и он не собирается никуда уходить.

"Я говорил президенту... что это аферисты, которые следующими будут пытаться вводить санкции, условно, против Ермака, против Арахамии... против вас, Владимир Александрович. Если вы этого не понимаете, вы будете следующим", – заявил народный депутат.

Он уверял президента, что не нарушил ни одного украинского закона.

"Слуга" добавил, что народные депутаты установили приложение "Фракция в смартфоне", которое существовало и ранее, "но им никто не пользовался", только ради голосования по его членству в СН.

Политик уверен, что в случае очного голосования коллеги не поддержали бы его исключения из фракции.

"Если... я буду стоять перед коллегами (я это уже делал и этого не боюсь) и смотреть им в глаза, и они будут голосовать, – они не проголосуют. Поэтому придумана абсолютно иезуитская история: на протяжении двух лет никто и думать не мог, что можно поставить приложение депутатам в телефон (вернее, оно существовало, но его никто не ставил...). Только ради одного голосования заставили его поставить, чтобы проголосовать, что делать с Дубинским", – возмутился нардеп.

Он уточнил, что это голосование "инициированное и продавливаемое руководством фракции". "Слуга народа" подчеркнул, что "не собирается признавать ничего анонимного", то есть, результатов голосования.

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Как писал OBOZREVATEL: