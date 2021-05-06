Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину: все детали визита

В Украину с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Его самолет сел в Борисполе вечером 5 мая, однако все встречи с руководством нашего государства запланированы на 6 мая.

В частности, у Блинкена состоятся переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, главой ПЦУ митрополитом Епифанием. OBOZREVATEL следит за всеми деталями события онлайн.

09:17 – На сайте Госдепа США появилось точное расписание встреч Блинкена в Киеве. Начнется его день с общения с народными депутатами Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: