Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину: все детали визита
В Украину с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Его самолет сел в Борисполе вечером 5 мая, однако все встречи с руководством нашего государства запланированы на 6 мая.
В частности, у Блинкена состоятся переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, главой ПЦУ митрополитом Епифанием. OBOZREVATEL следит за всеми деталями события онлайн.
09:17 – На сайте Госдепа США появилось точное расписание встреч Блинкена в Киеве. Начнется его день с общения с народными депутатами Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вечером 5 мая в Киеве заметили кортеж Блинкена. В нем были авто с дипломатическими номерами посольства США, а также сопровождение из машин полиции.
Напомним, ранее Блинкен и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявили, что для НАТО важно и в дальнейшем поддерживать Украину.