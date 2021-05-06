Блинкен почтил память Героев войны на Донбассе: фото первого визита госсекретаря США в Киев

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время официального визита в Киев вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой возложил цветы к мемориалу погибшим Героям войны на Донбассе.

Соответствующие фотографии обнародовало "Сегодня". Примечательно, что чествованию памяти защитников не помешала даже дождливая погода – политики все равно поклонились портретам воинов.

Кроме того, Блинкен посетил Михайловский Златоверхий монастырь и пообщался там с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Также символическим фото с Блинкеном поделился на своей странице в Twitter и Кулеба. На нем они позируют, делая "карантинное" приветствие локтями вместо традиционного рукопожатия.

"Рад приветствовать госсекретаря Блинкена в Киеве во время его первого визита в эту часть Европы. Укрепление связей между Украиной и США как демократическими союзниками в регионе Центральной Европы и Черного моря в значительной мере способствует безопасности и процветанию обеих стран и евроатлантического региона", – подчеркнул главный украинский дипломат.

Позже пресс-служба Офиса президента обнародовала фото приветствия главой государства Владимиром Зеленским Блинкена.

Подробно ознакомиться со всеми деталями визита Блинкена в Украину можно здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госдеп США опубликовал детальный план визита Блинкена в Украину с полным перечнем всех запланированных встреч.