Блинкен почтил память Героев войны на Донбассе: фото первого визита госсекретаря США в Киев

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
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Визит Энтони Блинкена в Киев

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время официального визита в Киев вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой возложил цветы к мемориалу погибшим Героям войны на Донбассе.

Соответствующие фотографии обнародовало "Сегодня". Примечательно, что чествованию памяти защитников не помешала даже дождливая погода – политики все равно поклонились портретам воинов.

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба возложили цветы к мемориалу погибшим на Донбассе
Энтони Блинкен почтил память погибших на востоке Героев

Кроме того, Блинкен посетил Михайловский Златоверхий монастырь и пообщался там с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.

Энтони Блинкен встретился с главой ПЦУ митрополитом Епифанием
Энтони Блинкен посетил Михайловский Златоверхий монастырь

Также символическим фото с Блинкеном поделился на своей странице в Twitter и Кулеба. На нем они позируют, делая "карантинное" приветствие локтями вместо традиционного рукопожатия.

"Рад приветствовать госсекретаря Блинкена в Киеве во время его первого визита в эту часть Европы. Укрепление связей между Украиной и США как демократическими союзниками в регионе Центральной Европы и Черного моря в значительной мере способствует безопасности и процветанию обеих стран и евроатлантического региона", – подчеркнул главный украинский дипломат.

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен обсудили партнерство Украины и США

Дмитрий Кулеба

Позже пресс-служба Офиса президента обнародовала фото приветствия главой государства Владимиром Зеленским Блинкена.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Подробно ознакомиться со всеми деталями визита Блинкена в Украину можно здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госдеп США опубликовал детальный план визита Блинкена в Украину с полным перечнем всех запланированных встреч.

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