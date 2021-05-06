Порошенко после встречи с Блинкеном в Киеве: делегация США – это друзья Украины

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, которые находятся в Киеве.

В комментарии журналистам Порошенко отметил, что встреча длилась более часа, передает пресс-служба "ЕС".

"Только что завершилась более чем часовая встреча с Государственным секретарем США, большим другом Украины Энтони Блинкином и представительской делегацией, в том числе с участием Виктории Нуланд – человека, который семь лет, в самые трудные времена тоже был с нами", – сообщил Порошенко.

Он отметил, что встреча была конструктивной и символической. По его словам, когда Украину посещает среди первых стран одно из высших должностных лиц США – это символ важности Украины для США.

"И то, что сказал Государственный секретарь, то, что повторила Виктория Нуланд – это концентрация усилий на проведении и защите реформ. Потому что очень неприемлемо, когда разрушаются реформы, которые были сделаны в том числе и, как сказал Энтони Блинкен, с его участием в 2014, 2015, 2016 годах нашей командой", – отметил Порошенко.

Он, в частности, уточнил, что речь идет о реформе корпоративного управления, о реформах, касающихся независимости антикоррупционной инфраструктуры, где говорится о верховенстве права и де-факто подмене юридической структуры определенными волюнтаристскими решениями.

"И Государственный секретарь, и Виктория Нуланд очень глубоко разбираются во всех проблемах Украины. И мы получили мощную поддержку, мощный месседж о том, что реформы должны быть защищены и продолжены", – отмечает Порошенко.

"И по реформе Вооруженных сил, и по реформе корпоративного управления, и по реформе децентрализации, и по реформе независимости антикоррупционных институтов, и по многим другим реформам ситуация сейчас хуже, чем она была в 2019 году", – констатирует Петр Порошенко.

Он сообщил, что американские партнеры отмечают две крупнейшие проблемы в Украине.

"Первая проблема – это защита суверенитета территориальной целостности и независимости нашего государства. И был очень позитивный месседж, что все политические силы сейчас задекларировали, что это самый высокий топовый приоритет – защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии. Я передал Государственному секретарю non-paper и изложил абсолютно четкую позицию по развитию нашего сотрудничества. Она включает и необходимость получения Плана действий по членству в НАТО, и поддержки Украины в позициях переговоров по вступлению в НАТО и ЕС", – говорит Порошенко.

"Там предусмотрены очень конкретные просьбы о помощи нам в противодействии коронавирусу, начиная от поставки оборудования и заканчивая поставкой вакцин. Поделиться опытом, который имеют США в том числе по организации логистики в противодействии. Представил наш антиковидний план. И мы договорились о том, что будут предоставлены соответствующие определенные лица для проведения этой координации", – отметил пятый президент.

Он рассказал, что попросил США принять участие в Крымской платформе.

"Мы также совместно обсудили активизацию нормандского формата. Назначение специального представителя США при отражении российской агрессии и координации действий с ЕС. Подчеркнули важность сотрудничества с МВФ. На сегодняшний день оно разрушено. Потому что много обещаний, которые давала власть, не были выполнены. Разрушено главное, что мы имели в течение пяти лет нашей каденции – это доверие. Мы будем прилагать все усилия, чтобы доверие к Украине было восстановлено", – заметил Порошенко.

"Мы хоть и лидирующая проевропейская оппозиционная политическая сила, говорим о том, что сейчас объединение усилий в проведении реформ и отпора агрессии является чрезвычайно важным", – подчеркнул лидер партии.

"Я также поблагодарил Соединенные Штаты за то внимание, которое они уделяют поддержке Православной церкви Украины. Я знаю, что сегодня состоится короткая встреча господина Государственного Секретаря с предстоятелем Православной церкви Украины Его Блаженством Епифанием. И эта позиция также очень символическая", – убежден Порошенко.

Пятый президент сообщил, что американская сторона поставила вопрос доведения до конца антикоррупционных дел, в том числе и дела ПриватБанка.

"Мы услышали от господина Блинкена о важности доведения до конца тех антикоррупционных дел, которые на сегодняшний день не двигаются. В том числе подразумеваем Приват и другие позиции, которые также являются символическими для Украины", – говорит Порошенко.

Он отметил, что перечень вопросов, которые обсудили во время встречи, свидетельствует – американская делегация – это друзья Украины, которые очень хорошо владеют ситуацией.

"Они, возможно, являются одними из лучших в мире экспертов. Я очень хорошо помню, какую огромную помощь мы получали от Энтони Блинкена в 2014-2017 годах. Он является де-факто, я могу сейчас раскрыть эту тайну, соавтором большого количества реформ, в том числе, которые миром признаны одними из самых успешных. И на сегодняшний день не надо ничего объяснять. Абсолютно четкая позиция, что нам надо переходить от разговоров, от "сладких пений", от видосиков, к реальной конкретной работе в парламенте, в правительстве. Потому что ситуация, которая произошла с нарушением закона при вмешательстве правительства в деятельность Наблюдательного совета НАК "Нафтогаза", совершенно грубое нарушение процедуры при осуществлении кадровых назначений, позиция атаки на антикоррупционные органы и много-много других проблем, на сегодняшний день точно не способствуют развитию сотрудничества между Украиной и США", – предостерег политик.

Он подчеркнул, что в США сейчас есть команда, которая может реализовать двухпартийную поддержку Украины.

"Украина получила визит наших надежных друзей. Получила приветствие от президента США, большого друга Украины, очень хорошего моего знакомого господина Джозефа Байдена. Сегодня мы рады тому, что в США есть команда, которая может реализовать двухпартийную поддержку, которую Украина и украинцы имеют в Конгрессе США, в американском правительстве, Белом доме", – констатировал Порошенко.

"Это – уникальный шанс, которым мы просто должны воспользоваться для решения наших проблем, для мощного толчка нашего развития в направлении европейской и евроатлантической интеграции. Зафиксированного в соответствии с моим предложениям, в украинской Конституции. Хочу об этом напомнить и сказать: сейчас время объединяться для решения тех вызовов, которые стоят перед Украиной. Встреча была очень конструктивной, очень хорошей, как встреча добрых, старых друзей", – резюмировал Порошенко.