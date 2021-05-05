В Киеве засняли кортеж для встречи госсекретаря США Блинкена. Видео

В Киеве заметили длинный кортеж для встречи в аэропорту "Борисполь" государственного секретаря США Энтони Блинкена, который должен прибыть в Украину поздно вечером 5 мая.

Транспортные средства сопровождали машины полиции. Соответствующие ролики, снятые на улицах города, опубликовал Telegram-канал "Политика страны" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам корреспондента "Страны", колонна состояла из более чем 30 автомобилей. В начале кортежа двигался патрульный автомобиль, который разгонял машины для свободного проезда.

Также в кортеже были автомобили с дипломатическим номерами посольства США.

Видео авто для встречи американского чиновника:

Напомним, Блинкен сам сказал в интервью, что приедет с визитом в Украину.

Официальная часть начнется 6 мая. Американский политик встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Более детально о запланированных мероприятиях можно почитать тут.

Как ранее писал OBOZREVATEL: