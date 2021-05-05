В Киеве засняли кортеж для встречи госсекретаря США Блинкена. Видео
В Киеве заметили длинный кортеж для встречи в аэропорту "Борисполь" государственного секретаря США Энтони Блинкена, который должен прибыть в Украину поздно вечером 5 мая.
Транспортные средства сопровождали машины полиции. Соответствующие ролики, снятые на улицах города, опубликовал Telegram-канал "Политика страны" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам корреспондента "Страны", колонна состояла из более чем 30 автомобилей. В начале кортежа двигался патрульный автомобиль, который разгонял машины для свободного проезда.
Также в кортеже были автомобили с дипломатическим номерами посольства США.
Видео авто для встречи американского чиновника:
Напомним, Блинкен сам сказал в интервью, что приедет с визитом в Украину.
Официальная часть начнется 6 мая. Американский политик встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Более детально о запланированных мероприятиях можно почитать тут.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Блинкен заявлял, что США смогут сотрудничать с Россией только тогда, когда президент Владимир Путин откажется от эскалации.
Он также предупреждал, что Москва вскоре почувствует цену и последствия за ее злонамеренные действия против американского государства.
Блинкен заявил, что правительство Соединенных Штатов решительно выступает против газопровода "Северный поток-2".