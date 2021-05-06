Появилось точное расписание визита Блинкена в Украину

В четверг, 6 мая, в Украине с рабочим визитом будет находиться государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, который прибыл в страну накануне вечером.

В рамках поездки американский дипломат встретится с украинскими нардепами, министром иностранных дел, главой ПЦУ и президентом. Уточненное расписание визита госсекретаря в Киев появилось на сайте Госдепа США.

План Блинкена на 6 мая в Украине:

09:20 – встреча с депутатами Верховной Рады;

09:40 – с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой;

10:10 – вместе с Кулебой госсекретарь США встретятся с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Они возложат цветы к мемориалу памяти о погибших в войне на Донбассе;

10:20 – Блинкен с Епифанием посетят Михайловский Златоверхий монастырь;

10:45 – глава Госдепа США встретится с президентом Владимиром Зеленским;

11:55 – украинский лидер и американский госсекретарь проведут совместную пресс-конференцию;

12:30 – встреча Блинкена с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем;

15:25 – примет участие в виртуальном круглом столе, посвященном реформам по борьбе с коррупцией в Украине.

16:15 – виртуальная встреча с представителями посольства США в Киеве.

В Госдепе США уточнили, что в поездке Блинкена сопровождает заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, а также и. о. помощника госсекретаря Филип Рикер.

Напомним: Блинкен прилетел в Украину 5 мая около 23:50. В аэропорту "Борисполь" государственного секретаря США встретил длинный кортеж.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственном департаменте США подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины со стороны Америки перед лицом агрессии России.