Ермак рассказал, когда планируется встреча советников "нормандской четверки"

Следующий раунд переговоров политических советников лидеров стран "нормандской четверки" должен состояться уже в мае.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Интерфакс-Украина. По его словам, предметом разговора будет достижение договоренности о продлении режима прекращения огня на востоке нашей страны.

"Встреча политических советников "нормандской четверки" состоится в течение текущего месяца. Пока нет точной даты. Возможно, это будет даже не одна встреча", – сказал глава ОП.

Кроме того, подчеркнул Ермак, существует высокая вероятность того, что на этот раз встреча будет реальной, а не в онлайн-формате. Такова позиция всех участников "нормандского формата".

Напомним, предыдущая встреча советников "нормандской четверки" состоялась 18 апреля в формате видеоконференции. На ней обсудили имплементацию франко-германских кластеров по выполнению Минских соглашений и выдвинули предложение провести встречу на линии фронта.

Кроме того, стороны подтвердили свое стремление к установлению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на востоке. Этот вопрос заблокировали представители терроритсов "Л/ДНР", подконтрольные России.