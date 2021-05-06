Зеленский после встречи с Блинкеном перечислил проведенные им реформы

В Украине заработал Антикоррупционный суд, введена земельная реформа и проходит конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время встречи с представителями СМИ после переговоров с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, в которой тот также принимал участие, сообщается на сайте Офиса президента.

"Проголосовано 11 новых законопроектов, 12-й сейчас заканчивают рассматривать. Это большая реформа в Украине", – отметил Зеленский относительно рынка земли.

По его словам, было принято еще несколько важных законов, которых ждали годами – о водном транспорте и функционировании банковской системы.

Также Зеленский проинформировал, что продолжается конкурс на должности главы САП, перезагружается Конституционный суд.

"Много всего сделано, поэтому никакого отката назад. Я иду только вперед", – подчеркнул глава государства.

В свою очередь Блинкен отметил, что принятие законов важно, но не менее важным является их выполнение. Он добавил, что обсуждались еще вопросы "Нафтогаза", реформирования судебной власти и Службы безопасности.

"Перед Украиной стоят два вызова: один извне, от России. Кроме того, есть угроза изнутри – это коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. Эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свой интерес против интересов украинского народа", – сказал госсекретарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 6 мая состоялась встреча Зеленского и Блинкена. Кроме борьбы с коррупцией стороны затронули также темы агрессии России и строительства газопровода "Северный поток-2".

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