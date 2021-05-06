Зеленский и Блинкен обсудили войну на Донбассе и "Северный поток-2": все детали встречи

В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Стороны затронули темы агрессии России, строительства газопровода "Северный поток-2" и борьбы с коррупцией в стране.

После переговоров политики поделились их результатами с журналистами. Первым взял слово Зеленский. Он назвал встречу с Блинкеном содержательной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В целом встреча содержательная, и считаем, что это будет фундаментальный год в отношениях между Украиной и Соединенными Штатами", – сказал глава государства.

В свою очередь, Блинкен заверил в поддержке США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

"Кстати, мне очень приятно, что эту позицию разделяют все члены G7, с заседания которой я только что вернулся из Лондона", – отметил он.

"США действительно поддерживают нас, наш суверенитет и нашу территориальную целостность. Было много шагов сделано для того, чтобы остановить эскалацию, которая происходила недавно вдоль наших границ – со стороны временно оккупированного Донбасса и временно оккупированного полуострова Крым", – заявил президент.

Он констатировал, что в Крыму, на Донбассе и вдоль границы с Украиной находится 75 тыс. российских военных, их число уменьшается очень медленно.

"Мы отмечаем – и наша разведка, и наши профессиональные военные – мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное, и потому вероятная угроза может быть", – добавил Зеленский.

При этом он отметил снижение интенсивности снайперского огня в последнее время.

Блинкен подтвердил, что Россия отвела некоторую часть войск, но значительные силы остаются на границе с Украиной, так что у РФ "есть возможность за достаточно короткое время агрессивно действовать, если она это решит сделать".

Он заверил, что США тщательно наблюдают за ситуацией и вместе с партнерами работают над тем, чтобы Украина могла себя защитить от российской агрессии.

По словам Зеленского, обсуждался вопрос не только оккупации территорий Украины, но и строительства Россией "Северного потока-2".

"Это для нас также очень чувствительный вопрос. Я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции в Европе, к сожалению они иногда не совпадают с Украиной, но здесь мы совпадаем с Соединенными Штатами и за это я им очень благодарен", – подчеркнул Зеленский.

Он выразил благодарность США за мощную санкционную политику в связи со строительством газопровода.

Стороны также обсудили вопрос безопасности в Черноморском и Азовском регионах. Зеленский сообщил, что существует идея относительно сотрудничества в этом направлении, однако ее надо еще согласовать, а затем о ней объявить.

"У нас есть одна большая фундаментальная идея… Не буду говорить о ней публично с вами. Надо, чтобы все стороны согласовали эту идею, и тогда мы обязательно о ней расскажем обществу", – анонсировал президент.

Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут создать двусторонний альянс.

"Отдельно мы проговорили фундаментальный формат поддержки, вопросы альянса и возможного двустороннего очень серьезного соглашения. Но это вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях", – уточнил президент.

Блинкен считает, что борьба с коррупцией является одним из самых важных вопросов для украинского народа.

"Мы говорили о реформах и реформировании институций, потому что есть очень много разных интересов, которые выступают против усилий Украины в реформировании и борьбе с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние силы, такие как олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины", – подчеркнул госсекретарь.

Потому, по его словам, борьба с коррупцией является решающей для улучшения жизни украинцев: от услуг, на которые народ полагается, до возможностей, которыми он пользуется.

После встречи с Блинкеном президент Украины отметил, что в стране заработал Антикоррупционный суд, введена земельная реформа и проходит конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Проголосовано 11 новых законопроектов, 12-й сейчас заканчивают рассматривать. Это большая реформа в Украине", – отметил Зеленский относительно рынка земли.

По его словам, было принято еще несколько важных законов, которых ждали годами – о водном транспорте и функционировании банковской системы.

Также Зеленский проинформировал, что продолжается конкурс на должности главы САП, перезагружается Конституционный суд.

В свою очередь Блинкен отметил, что принятие законов важно, но не менее важным является их выполнение.

Также Зеленский пригласил своего американского коллегу Джо Байдена посетить Украину с официальным визитом.

"В этот фундаментальный для украинцев год – год 30-летия независимости Украины, в рамках которого и состоится наша важная "Крымская платформа" – первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова, я пригласил президента США и вице-президента. Мы верим, что в этот год, такой символичный для Украины, США обязательно будут с нами, и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами", – сказал он.

Блинкен заверил, что передаст Байдену приглашение Зеленского.

Во время брифинга Зеленский пошутил о переводе на русский язык. Глава государства прервал свой ответ иностранной журналистке, чтобы уточнить, слышит ли она его.

Узнав, что у нее есть русский перевод, Зеленский сказал: "Они здесь. Они везде".

Как сообщал OBOZREVATEL, Блинкен прибыл в Украину с официальным визитом 5 мая. Обо всех встречах госсекретаря США читайте в онлайн-трансляции.