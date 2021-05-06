Ермак заявил о вероятном визите Байдена в Украину в 2021 году

В 2021 году, когда отмечается 30-летие независимости страны, есть большая надежда увидеть президента США Джо Байдена в Украине.

Заявление об этом сделал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, подводя итоги встречи главы государства Владимира Зеленского с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном в Киеве. Ермака процитировали на Telegram-канале ОП вечером в четверг, 6 мая.

При этом глава Офиса президента указал, что пока конкретной даты встречи Зеленского и Байдена нет.

"Но есть основания полагать, что эта встреча вскоре состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне – и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о таком интересе со стороны президента Байдена", – сообщил руководитель ОП.

Ермак добавил, что формат встреч Блинкена в Украине подтверждает, что отношения между нашими государствами строятся на разных уровнях.

"Сегодня мы услышали от госсекретаря Блинкена и членов американской делегации заверения, что Украина была и является стратегическим и очень важным партнером и союзником Соединенных Штатов. Мы услышали о безусловной поддержке украинского суверенитета, территориальной целостности", – отметил чиновник.

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