Ермак заявил о вероятном визите Байдена в Украину в 2021 году
В 2021 году, когда отмечается 30-летие независимости страны, есть большая надежда увидеть президента США Джо Байдена в Украине.
Заявление об этом сделал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, подводя итоги встречи главы государства Владимира Зеленского с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном в Киеве. Ермака процитировали на Telegram-канале ОП вечером в четверг, 6 мая.
При этом глава Офиса президента указал, что пока конкретной даты встречи Зеленского и Байдена нет.
"Но есть основания полагать, что эта встреча вскоре состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне – и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о таком интересе со стороны президента Байдена", – сообщил руководитель ОП.
Ермак добавил, что формат встреч Блинкена в Украине подтверждает, что отношения между нашими государствами строятся на разных уровнях.
"Сегодня мы услышали от госсекретаря Блинкена и членов американской делегации заверения, что Украина была и является стратегическим и очень важным партнером и союзником Соединенных Штатов. Мы услышали о безусловной поддержке украинского суверенитета, территориальной целостности", – отметил чиновник.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Блинкен на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что Байден найдет время для встречи с главой Украины, однако сейчас официальный визит усложняется пандемией COVID-19.
Блинкен также передал теплый привет президенту Украины от Байдена.