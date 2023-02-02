Украинцы скупают зарядные станции: что такое и сколько стоят EcoFlow, Jackery, PowerSec, Bluetti и VigorPool

В Украине из-за постоянных отключений света взлетел спрос на генераторы и разные зарядные станции. К числу таких относятся EcoFlow, Jackery, PowerSec, Bluetti, VigorPool и т.д.

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OBOZREVATEL расскажет, что это за устройства, как каждый из них работает и за сколько их можно купить.

Что такое EcoFlow?

EcoFlow – зарядная станция, отличающаяся своими небольшими размерами. Она меньше, чем, например, генератор.

Благодаря выходу 220В они могут работать много часов подряд и даже дней (в зависимости от какой мощности ваша модель). EcoFlow более безопасен, экологичен и экономен, чем генератор. Если генераторы вредят окружающей среде и ее нельзя устанавливать в помещениях, то из EcoFlow таких запретов нет. Кроме того, устройство не выдает такого шума.

В интернете средняя цена составляет около 17-18 тыс. грн. Тем не менее, можно найти более дешевые варианты – стоимость стартует от 8 тыс. грн. Самые мощные модели стоят до 180–200 тыс. грн.

Что такое Jackery?

Jackery, как и EcoFlow, имеет небольшие размеры, ее можно легко переносить из комнаты в комнату и из дома в дом. Такие портативные электростанции могут заряжаться от розетки (простой и автомобильной), а также от солнечных панелей.

Jackery оснащен розеткой переменного тока, автомобильной розеткой постоянного тока и USB-портами для зарядки. Благодаря этому можно подключить и заряжать несколько устройств одновременно.

Цены на электростанции начинаются с 8-9 тыс. грн. Однако, более мощные устройства обойдутся от 20 до 100 тыс. грн.

Что такое Bluetti?

Bluetti – зарядные станции, производимые одноименной американской компанией. Устройство позволяет заряжать не только телефоны, но и планшеты, камеры, ноутбуки и другую технику.

Bluetti имеет 4 способа зарядки: через розетку, от генератора, от автомобильной розетки (прикуривателя) или от солнечной панели. Устройство поставляется с солнечным генератором Bluetti, шнуром питания переменного тока и адаптерами MC4. От солнечной батареи Bluetti заряжается примерно за 4-5 часов, при этом подзаряжать другие устройства можно от станции, даже когда она сама на подзарядке. Для подзарядки с помощью зарядного устройства переменного тока потребуется 10 часов.

В Интернете цена Bluetti начинается от 13 тыс. грн. При этом мощные модели стоят дороже – до 200 тыс. грн.

Что такое PowerSec?

Портативная зарядная станция FJD PowerSec подойдет как для квартиры, так и для офиса. Также он имеет небольшие размеры. FJD PowerSec является бесшумным устройством и не выделяет вредные газы.

С помощью зарядной станции можно заряжать сразу 12 устройств одновременно. FJD PowerSec MP2000 совместим с 99% бытовой техники, потребляющей 2000 Вт, такими как микроволновые печи, электрические грили, кофеварки, мини-холодильники, проекторы и даже мощные электроинструменты и т.д.

Также у станции есть гнезда для подключения к двум солнечным панелям. В зарядной станции FJD MP2000 используются аккумуляторы автомобильного типа, защищенные несколькими слоями металла. Это значительно безопаснее похищения обычного автомобильного аккумулятора с инвертором (некоторые из них испаряют вредные вещества). Также специального аккумулятора хватает на большее количество циклов разряда-заряда. Цена FJD PowerSec MP2000 составляет 75 тысяч гривен.

Что такое VigorPool?

VigorPool – зарядная станция, которая в зависимости от модели позволяет заряжать 7-10 устройств одновременно. К примеру, емкости модели Captain 1200W 1280Wh 400000 mAh хватит на 106 зарядок смартфона, 18 зарядок ноутбука, 10 часов работы 43" телевизора или 24 часа портативного мини холодильника на 45W.

Станция не использует заряд аккумулятора, когда полностью заряжена и подключена к сети. Она автоматически переключается на питание от батареи в течение 10 мс после отключения света.

Станции не очень большие, что дает им преимущество над теми же актуальными генераторами. Более того, устройства являются бесшумными и в процессе эксплуатации не выделяют никакого запаха.

Цены VigorPool зависят от модели. Одна из самых популярных – VigorPool Lake – обойдется примерно в 13–14,5 тыс. грн. Более мощные модели, такие как VigorPool Captain, стоят дороже – до 55–60 тыс. грн.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что украинцы могут утеплить свой дом с помощью кондиционера. Что касается расхода электроэнергии, это получится в два раза дешевле, чем при использовании обычного обогревателя.

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