В российском Орле дроны ударили по нефтебазе: жители пожаловались на мощные взрывы. Фото и видео

В российском городе Орел в ночь с 13 на 14 декабря прогремела серия мощных взрывов. Россияне жалуются на попытку атаки местной нефтебазы.

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Как рассказывают жители Орла, они слышали минимум три мощных взрыва. Местные власти, в том числе правоохранители и спасатели, ничего по этому поводу не сообщили.

В провластных ресурсах неофициально сообщают об одном украинском беспилотнике, который "успешно сбит еще на подлете" к городу.

"Предварительные данные указывают на то, что беспилотник ВСУ попытался атаковать местную нефтебазу", – отмечают в таких пабликах.

В свою очередь очевидцы рассказывают о серии взрывов, которая началась в 23:40 (по киевскому времени) и продолжалась до 00:30 субботы, 14 декабря.

Люди говорят, что после первых взрывов в Северном районе города в сторону нефтебазы поехала колонна спасательных авто, а в небе начали работать вертолеты.

Более того, игнорируя призывы не делать видео, они постят в сети ролики, где можно услышать взрывы и увидеть пожар.

Судя по этим видео, пожар происходит именно на нефтебазе. По словам очевидцев, горит как минимум один резервуар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 декабря в Таганроге Ростовской области РФ раздались взрывы. Как выяснилось, под ударом оказался Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева.

Еще один удар по нефтебазе в российском Брянске в ночь на 11 декабря был операцией Сил обороны Украины. Результативно отработали воины сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.