Альтернатива генератору и EcoFlow: что такое портативная станция FJD PowerSec и сколько она стоит

В Украине из-за постоянных отключений электроэнергии взлетел спрос на генераторы, EcoFlow и Jackery. Также среди устройств, вошедших в топ-продажи – портативная зарядная станция FJD PowerSec MP2000.

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Что такое FJD PowerSec MP2000, какие у нее преимущества и сколько она стоит – разбирался OBOZREVATEL.

Портативная зарядная станция подойдет как для квартиры и дома, так и для офиса. Также она имеет небольшие размеры по сравнению, например с генератором, но очень значительную емкость по сравнению с другими зарядными установками. FJD PowerSec является бесшумным устройством и не выделяет вредные газы.

С помощью зарядной станции можно заряжать сразу 12 приборов одновременно. FJD PowerSec MP2000 совместим с 99% бытовой техники, потребляющей 2000 Вт, такими как микроволновые печи, электрические грили, кофеварки, мини-холодильники, проекторы и даже мощные электроинструменты и т.д.

Также у станции есть гнезда для подключения к двум солнечным панелям. В зарядной станции FJD MP2000 используются аккумуляторы автомобильного типа, защищенные несколькими слоями металла. Это значительно безопаснее похищения обычного автомобильного аккумулятора с инвертором (некоторые из них испаряют вредные вещества). Также специального аккумулятора хватает на большее количество циклов разряда-заряда.

В устройстве встроен большой дисплей для отображения всей информации о потребляемой мощности и запасе батареи. FJD MP2000 можно даже хранить в багажнике электроавтомобиля для резерва хода от 9-20 км.

Зарядная станция имеет 3 порта переменного тока, 2 порта постоянного тока, 1 порт автомобильной зарядки, 4 USB 3.0 порта, а также 2 Type-C порта. Цена FJD PowerSec MP2000 составляет 75 тыс. грн.

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