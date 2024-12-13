На протяжении многих лет успешно выступал на профессиональном ринге Виталий Кличко - ныне успешный мэр Киева. Вот некоторые фрагменты из многочисленных интервью, которые с ним делали, когда он успешно выступал на рингах многих стран.

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Что любит Виталий Кличко?

Любимое блюдо - блинчики с творогом

Любимый напиток - морковный сок

Любимый музыкальный инструмент - саксофон

Любимый мультфильм - "Ежик в тумане"

Любимая актриса - Джулия Робертс

Любимая песня - Hotel California

Больше всего ценит в людях - искренность

Кровожадный Кинг

..Дон Кинг - это акула, которая плывет не на запах крови, а на запах денег. И это уже не мышиная, а акулья возня. Хорошо знаком с ним - это человек, которому дашь палец, а он откусит руку по локоть.

О шахматах

...Люблю шахматы, играю сам, и где бы ни был, стараюсь следить по Интернету за тем, что происходит в шахматном мире. Дружу с Гарри Каспаровым, часто созваниваемся с ним. Это человек - легенда, и, безусловно, самый сильный шахматист на планете. Это мое мнение.

О заработках

...Нельзя судить о финансовом благополучии боксера по гонорарам, которые афишируются. Если боксеру достается хотя бы третья часть от этой суммы - уже большой успех. Ведь команда большая: тренеры, массажисты, катмен, спарринг-партнеры. Все они - специалисты высокого класса и уровня мастерства, поэтому, собственно, могут рассчитывать на хорошие гонорары. Кроме того, после поединков налоговики снимают до 60 процентов от заработанных денег.

Благотворительность

...Вместе с братом Владимиром стараюсь принимать участие в благотворительных акциях. В Германии, например, приняли участие в акции, которая проходила совместно с компанией Kellogg's, выпускающей завтраки для детей. Целью акции было собрать средства, которые пошли на оплату учителей, работающих в рамках проекта "Образование для детей в нужде". Собрали сумму, которая позволила провести 20 тысяч уроков для детей. Акцию поддержали как в Германии, так и в других странах.

Также с братом приняли участие в благотворительной акции, которая проходила в Дюссельдорфе. Официальная часть вечера закончилась аукционом. Главным лотом стали мои боксерские трусы, в которых я в апреле 2004 года, победив на ринге в Лос-Анджелесе Корри Сандерса, выиграл титул чемпиона мира по версии WBC и IBO. Стоимость лота, выставленного мною, составила 50 тысяч долларов. Покупатель нашелся, и все вырученные средства пошли на благотворительность.

О страхе

...Что касается страха - у меня хорошо развито это чувство. Но я использую его как преимущество. Оно помогает мне предельно мобилизовать свое тело и мозг. Страх заложен в нас природой - главное не допустить, чтобы его было в переизбытке. Например, чувство страха обостряет реакцию, помогает быстро двигаться, быстрее принимать решения. Чувство страха - замечательная вещь, которую человек может повернуть в свою пользу.

О Киеве

...В мире есть много красивых городов и стран, но Киев и Украина навсегда останутся для меня самыми любимыми и красивыми на Земле. Несомненно, зачаровывает своим шармом и романтичностью Париж, поражает своими масштабами Нью-Йорк. Но променять свою страну на чужую никогда не соглашусь. Я люблю город на берегах Днепра, Киев для меня - Родина!

KEEP SMILE

Боксер тренируется, весь уже вспотел, чувствует, что находится в великолепной форме. Обращается к тренеру:

- Все, я готов. Веди сюда этого Тайсона, сейчас я из него котлету делать буду.

- Ну сколько раз тебе повторять - Тайсон это ты!

* * *

Тайсон Фьюри жалуется врачу:

- Доктор, у меня бессоница.

- А вы в постеле считать пробовали?

- Прибовал - на счет "девять" вскакиваю.