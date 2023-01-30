Альтернатива генератору и Jackery: что такое VigorPool, как пользоваться и сколько стоит

В Украине из-за отключений света взлетел спрос на разные зарядные устройства, например EcoFlow, Jackery, Bluetti. Среди таких – VigorPool.

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Что такое VigorPool, как работает устройство и сколько стоит – рассказывает OBOZREVATEL.

VigorPool – зарядная станция, которая в зависимости от модели позволяет заряжать 7-10 устройств одновременно. К примеру, емкости модели Captain 1200W 1280Wh 400000 mAh хватит на 106 зарядок смартфона, 18 зарядок ноутбука, 10 часов работы 43" телевизора или 24 часа портативного мини холодильника на 45W.

Станция не использует заряд аккумулятора, когда полностью заряжена и подключена к сети. Она автоматически переключается на питание от батареи в период 10 мс после отключения света.

Станции VigorPool не очень большими, что дает им преимущество над теми же актуальными сейчас генераторами. Более того, устройства являются бесшумными и в процессе эксплуатации не выделяют никакого запаха. Вес VigorPool в среднем составляет до 15 кг, что делает его удобным, устройство можно легко перенести из дома в дом или в другую комнату.

У некоторых моделей VigorPool есть возможность подключения к солнечной панели. Всего через час (60 мин.) станция заряжается до 60-80% (в зависимости от модели). Как пишут пользователи в сети, полностью станция заряжается примерно за полтора часа, поэтому люди успевают подзарядить VigorPool в период между выключениями электроэнергии.

Люди, купившие устройство, довольны тем, что в VigorPool по бокам установлены фонари. При этом среди недостатков выделяют то, что розетки встроены позади станции, а зарядка самого устройства – спереди, что не удобно для пользователей.

Цены VigorPool зависят от модели. Одна из самых популярных – VigorPool Lake – обойдется примерно в 13-14,5 тыс. грн. Более мощные модели, такие как VigorPool Captain, стоят дороже – до 55–60 тыс. грн.

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