'У Фьюри проблемы': фанаты заподозрили неладное перед реваншем Тайсона с Усиком

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) впечатлил болельщиков своей физической формой перед реваншем с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Фото и видео из тренировочного лагеря украинца заставили фанатов фактически поставить крест на шансах Цыганского короля, как называют британца, победить.

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Портал talkSport собрал реакцию поклонников бокса в социальных сетях, где они в комментариях обсуждают шансы боксеров на триумф в поединке 21 декабря. Многие отмечают, что Усик действительно находится в потрясающей форме, хотя есть и те, кто ждет реванша от Фьюри.

"Это очевидно. Усик выиграет второй бой. У Фьюри проблемы", "Усик снова победит. У них разный уровень", "Надеюсь, Тайсон сможет это сделать и вернуть пояса. Но я думаю, что это в мае Усик выглядел не в своей лучшей форме, так что я думаю, что увижу еще лучшего Усика, и он победит", "Усик выглядит накачанным, это будет долгий вечер для Фьюри", "Этот парень в форме, чтобы больше не оставлять Жадное Пузо в покое", "Не могу дождаться, когда снова увижу Фьюри на ринге. Ты отличный боец. И я думаю, ты победишь", – пишут фанаты.

Отметим, букмекеры считают фаворитом именно украинского боксера. Так аналитики GGBET утверждают, что ставка на бокс Усик – Фьюри 2 с коэффициентом 1,68 на победу нашего соотечественника является наиболее близкой к итоговому результату. Успех британца оценивается котировкой 2,62. А показатели на ничью достигают уровня 18,00.

С экспертами согласны и нынешние звезды супертяжелого веса. Экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) не видит шансов у соотечественника выиграть. А китайский гигант Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) дал еще более категоричный прогноз на реванш украинца и британца.

Накануне Александр и Тайсона завершили подготовку к поединку. Украинец уже прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Цыганский король рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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