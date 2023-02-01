Украинцы могут недорого утеплить квартиру или дом: эксперт рассказал о лайфхаке

Украинцы могут утеплить свой дом с помощью кондиционера. Что касается расхода электроэнергии, это получится в два раза дешевле, чем при использовании обычного обогревателя.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин. Он добавил, что при утеплении квартиры следует прежде всего определиться с комнатой, поскольку обогреть весь дом за раз будет очень сложно.

"Если говорим о квартире и хотим там себе иметь комфорт, то первое – нужно определиться с комнатой, потому что вряд ли получится обогреть всю квартиру. Из доступных обогревателей в многоквартирном доме, если при централизованном отоплении и электроснабжении хотя бы каком-то, это у нас электроэнергия по сути альтернативна только. И желательно использовать кондиционеры на обогрев. Погода позволяет это делать, потому что не очень холодно. Это в 2-2,5 раза дешевле электроэнергии потреблять, чем это было бы от простого электрообогревателя", – пояснил специалист.

Как обогревать квартиру с помощью кондиционера?

Часть современной климатической техники, работающей в режиме обогрева кондиционером, может перекачивать тепло с улицы в помещение. Происходит обмен ролями двух теплообменников с помощью четырех переходных клапанов: внутренний блок становится конденсатором, а внешним испарителем. В результате перемещения теплого воздуха комната и утепляется.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в сети украинцам рекомендуют в случае отсутствия централизованного отопления обогревать квартиру, положив огнеупорный кирпич на конфорку газовой плиты с минимально зажженным газом. Однако этот способ не только бесполезен, но и опасен.

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