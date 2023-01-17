Что такое Jackery, как им пользоваться и сколько стоит альтернатива генератору и EcoFlow

В Украине в условиях постоянных отключений света помимо генераторов и EcoFlow набрали большую популярность также портативные электростанции Jackery. Они могут заряжать разные приборы, например, ноутбуки, смартфоны, а также живить освещение.

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В чем преимущества Jackery, как пользоваться и за сколько можно приобрести устройство – читайте в материале OBOZREVATEL.

Jackery имеет небольшие размеры, что дает устройству преимущество над теми же генераторами. Станцию можно легко переносить из комнаты в комнату, и из дома в дом. Более того, электростанции Jackery гораздо тише генераторов.

Такие портативные электростанции могут заряжаться от розетки (простой и автомобильной), а также от солнечных панелей. Jackery оснащен розеткой переменного тока, автомобильной розеткой постоянного тока и USB-портами для зарядки. Благодаря этому можно подключить и заряжать несколько устройств одновременно.

Сколько стоит Jackery в Украине?

Цены на электростанции начинаются с 8-9 тыс. грн. Однако более мощные устройства обойдутся от 20 до 100 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину при отключении света в Украину завезли так много генераторов, что их общая мощность уже достигла мощности одного энергоблока АЭС. Тем не менее, многие владельцы установок не знают о правилах первого запуска и обкатки бензинового генератора.

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