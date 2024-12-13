84-летняя экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси попала в больницу: в чем причина

В пятницу, 13 декабря, стало известно, что бывшая спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси получила травму во время поездки в Люксембург. Ее госпитализировали в больницу для обследования.

Видео дня

Об этом в соцсети Х сообщил пресс-секретарь Пелоси Йен Крейгер. Сейчас экс-спикер получает лечение под наблюдением врачей и медицинского персонала. Какие именно травмы она получила, неизвестно.

"Она продолжает работать и сожалеет, что не может присутствовать на остальных мероприятиях делегации членов Конгресса, чтобы почтить мужество наших военнослужащих", – написал Крейгер.

В Люксембург двухпартийная делегация Конгресса прибыла для празднования 80-й годовщины битвы за Выступ (Арденнское наступление). Это была последняя большая немецкая наступательная кампания на Западном фронте во время Второй мировой войны, которая проходила с 16 декабря 1944 по 25 января 1945 года.

Эта битва была самым большим и кровавым отдельным сражением Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Она завершилась победой англо-американских войск. После этого поражения нацистские войска могли только отступать до конца войны.

"Почетный спикер Пелоси была лично и официально удостоена чести путешествовать с выдающейся делегацией, у многих представителей которой члены семьи были участники Второй мировой войны, включая ее дядю Джонни. Она с нетерпением ждет возможности вскоре вернуться домой в США", – сказано в сообщении.

84-летняя Нэнси Пелоси стала первой женщиной-спикером Палаты представителей США. Она занимала этот пост дважды: с 2007 по 2011 год, а также с 2019 по 2023 год.

В этом году Пелоси переизбрали в Конгресс США на 20-й срок от округа в Сан-Франциско, Калифорния.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обратилась к Украине и всему нашему народу с твердой уверенностью в победе. Она назвала наше молодое государство "крошкой" и заверила, что Соединенные Штаты будут стоять на ее стороне до финала кровопролитной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!