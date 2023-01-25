Вместо генератора или EcoFlow: что такое Bluetti, как работает и сколько стоит в Украине
Украинцы в условиях постоянных отключений света массово скупают генераторы, а также зарядные станции, такие как EсоFlow, Jackery или FJD PowerSec. К числу таковых можно отнести и зарядные станции Bluetti.
Что такое Bluetti, как работают устройства и сколько они стоят – разобрался OBOZREVATEL.
Bluetti – зарядные станции, производимые одноименной американской компанией. Устройство позволяет заряжать не только телефоны, но и планшеты, камеры, ноутбуки и другую технику.
Bluetti имеет 4 способа зарядки: через розетку, от генератора, от автомобильной розетки (прикуривателя) или от солнечной панели. Устройство поставляется с солнечным генератором Bluetti, шнуром питания переменного тока и адаптерами MC4. От солнечной батареи Bluetti заряжается примерно за 4-5 часов, при этом подзаряжать другие устройства можно от станции, даже когда она сама на подзарядке. Для подзарядки с помощью зарядного устройства переменного тока потребуется 10 часов.
Bluetti подойдёт как для квартиры и дома, так и для офиса. Устройство является бесшумным устройством и не выделяет вредные газы, что делает его экологичным.
В устройстве есть экран, показывающий уровень заряда батареи. Он предназначен для своевременной подзарядки аккумулятора.
В интернете цена Bluetti начинается от 13 тыс. грн. При этом самые мощные модели стоят дороже – до 200 тыс. грн.
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