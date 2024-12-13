У российского вторжения в Украину есть явный выгодоприобретатель – глава Чечни Рамзан Кадыров. С каждым днем затягивания войны Кремль становится все слабее, рейтинг доверия к Путину проседает, и уже вряд ли отображает действительное отношение к нему российского общества. Последнее из-за существенных людских потерь на фронте и массового засилья азиатских мигрантов становится все более поляризированным и податливым к раздражающим воздействиям. Таким явным возбудителем неприятия выступает хозяин Чечни. Его деятельность приобретает все больше опасности для выживания существующего режима.

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Сам по себе союз Путина и Кадырова является мезальянсом: федеральный центр буквально раздевают до нитки прыткие чеченские дельцы только бы они не помышляли о сепаратизме. Но из-за предоставленной вольницы, исключительных привилегий для Кадырова как раз формируется твердая почва для обратного сценария. Из пехотинца Путина он постепенно дорос до нового Пригожина со всеми вытекающими последствиями.

В очередной раз Кадыров привлек к себе пристальный интерес, когда выступил с мощными заявлениями после налета БПЛА на казармы полка полиции им. Ахмата Кадырова МВД Чечни в результате которого здания были повреждены, а четверо курсантов получили ранения. По словам главы Чечни он так не оставит случившегося и обещает за 4 раненых положить 400 укронатовцев. Также он сигнализирует о наличии у него в резерве личной армии из 84 тыс. человек, готовых отправится на фронт. Данная цифра просто ошеломляет, ведь это в 10,5 раз больше, чем было наемников у покойного олигарха Пригожина, который во время июньского путча 2023 года совсем немного не дошел до Москвы.

Тем более, если Кадыров заявляет о возможности разворачивания данной группировке на передовой, то значит они уже имеют соответсвующую военную подготовку. Интересный момент: пока федеральная армия планомерно стирается на украинской войне численность войска Кадырова с 2022 года выросла в три раза! Только на словах чеченский падишах обещает перебросить ее на фронт, а на деле готовит для других целей.

Не будет секретом указать на баснословные богатства Кадырова, который вместе с его семьей является долларовым миллиардером, инвестирующим в активы в ОАЭ. Мускулы кадыровцев настолько окрепли, что недавно они решили реализовать рейдерский захват Wildberries, устроив бандитскую перестрелку возле Кремля. Это им сошло с рук.

Примечательно, но Кадыров уже совершил рейдерский захват Чечни, превратив ее в свою частную собственность. При этом родня Кадырова составляет треть правительства республики – такого беспредела не наблюдается ни в одном другом субъекте федерации РФ. Мы наблюдаем копирование модели арабского эмира, и Кадыров уже сейчас подумывает передать власть своему орденоносному сыну Адаму.

Но будет глупо полагать, что сам Рамзан готовится уходить на пенсию. Ему всего 48 лет и он на фоне нынешних кремлевских геронтократов в самом расцвете сил. Он, учитывая свой текущий вес и наличные ресурсы метит в федеральные руководители высшего ранга.

Кадыров внимательно следит за развитием сирийского кейса, где режим Асада, являющегося политическим одногодкой Путина, развалился за 11 дней под ударами организованной армии повстанцев. Глава Чечни, на фоне усиления немощи центра, подтвержденной маршем Пригожина и ядерной риторикой, а также укреплением веса многонационального компонента в России, ждет только удобного момента для реализации своего большого плана под который уже накопил весомый силовой ресурс. Если замыслы кадыровцев довольно очевидны, то вот способность Путина их успешно нейтрализовать видится не такой очевидной. Если в ближайшее время Кремль не приструнит своих кавказских джигитов, то Москва вполне может повторить судьбу Дамаска. Будем надеятся, что Башар Асад даст дельные советы своему российскому визави на сей счет.