За терактами в России стоит отделение ИД 'Хорасан': что о нем известно

К теракту в "Крокус Сити Холл" в Москве, вероятно, причастен филиал ИГИЛ под названием "Исламское государство – провинция Хорасан", или ИГИЛ-К. Россия – его заклятый враг со времен войны в Чечне, а также из-за конфликта в Сирии.

От имени этой организации был совершен ряд терактов в различных странах, включая Иран, Пакистан и Афганистан. А в последние два года ИГИЛ-К сосредоточилась именно на РФ, озвучивая собственные претензии к Москве и непосредственно диктатору Владимиру Путину. Детальнее о деятельности ИГ "Хорасан" и о том, почему группировка ополчилась против Кремля, читайте в материале OBOZ.UA.

Чем известен ИГИЛ-К

Своим названием ИД "Хорасан" (Islamic State – Khorasan Province) обязан историческому региону Хорасан, который включал части Ирана, Туркменистана и Афганистана. Организация возникла в восточном Афганистане в конце 2014 года и быстро прославилась как жесточайшая группировка.

Цель ИГИЛ-К – дестабилизировать, свергнуть и вытеснить существующие правительства в регионе Хорасан и устранить халифат (исламское теократическое государство) в Южной и Центральной Азии, управляемый строгой интерпретацией шариата.

До недавнего времени ИД "Хорасан" была одним из самых активных региональных филиалов, но количество боевиков уменьшилось после 2018 года из-за потерь в боях с Талибаном и силами США в Афганистане.

ИД "Хорасан" причастна к терактам в РФ

К теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой причастна именно ИГИЛ-К или ИД "Хорасан". Ее боевики действуют в основном в Афганистане и соседних странах, в частности в Таджикистане, граждане которого задержаны в РФ по подозрению в причастности к массовому убийству, пишет Reuters со ссылкой на должностных лиц США.

По мнению экспертов, теракт в "Крокусе" мог быть совершен именно потому, что ИД "Хорасан" выступает против Путина в последние годы.

"Последние два года ИГИЛ-К была сосредоточена на России, часто критикуя Путина в своей пропаганде", – сказал Колин Кларк из исследовательской группы Soufan Centre (Вашингтон).

В свою очередь Майкл Кугельман из Вашингтонского центра Вильсона отметил, что ИД "Хорасан" "считает РФ соучастником деятельности, регулярно подавляющей мусульман", и добавил, что в состав ИГИЛ-К также входит ряд центральноазиатских боевиков, имеющих собственные претензии к Москве.

Кроме того, РФ является заклятым врагом ИГ "Хорасан" со времен войн в Чечне, а также в Сирии, где ВС РФ бомбили позиции ИГИЛ от имени режима Башара Асада.

Следует заметить, что ИГИЛ-К, вероятно, причастна и к другому недавнему инциденту в РФ. 2 марта в городе Карабулак (Ингушетия) произошла перестрелка между спецназом ФСБ и боевиками, в регионе объявляли режим контртеррористической операции. На днях росСМИ, ссылаясь на источники, заявили, что в Ингушетии задержаны более 30 пособников боевиков "Исламского государства".

Более того, террористы ИГ "Хорасан" после произошедшего в "Крокусе" анонсировали новый теракт в России, пригрозив лично Путину, сообщают иранские СМИ. Плакат-обращение боевиков появилось на фоне новостей о том, что российские силовики пытают подозреваемых в нападении.

"Всем диким россиянам, в частности Путину! Остерегайтесь! Не думайте, что у нас нет возможности отомстить вам за наших пленных братьев... Мы нанесем вам такой удар в голову, чтобы запомнили все поколения... Ждите очень тяжелых, смертельных, кровавых, болезненных, адских и разрушительных ударов. Очень скоро!" – заявили террористы.

Другие теракты ИГИЛ-К в мире

Ранее в этом году США перехватили сообщения, подтверждающие причастность ИГИЛ-К к двойным взрывам Иране, в результате которых погибли более сотни человек.

В 2021 году ИГ "Хорасан" взял ответственность за масштабную атаку на международный аэропорт афганской столицы Кабула, когда погибли 13 военных США и десятки мирных жителей во время эвакуации после прихода к власти Талибана.

В сентябре 2022 года боевики этой группы были ответственны за теракт в посольстве России в Кабуле.

А в марте 2024 года старший генерал США на Ближнем Востоке заявил, что ИД "Хорасан" может атаковать интересы Америки и Запада за пределами Афганистана.

Кроме того, на прошлой неделе в Германии были арестованы два гражданина Афганистана, которые, предварительно, являются членами ИГИЛ-К и готовили вооруженное нападение на парламент Швеции.

От имени ИГИЛ-К действовал также вероятный террорист таджикского происхождения, подозреваемый в планировании атаки на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" неизвестные мужчины в камуфляже открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. Погибли по меньшей мере 133 человек, еще около 150 ранены.

– Подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области, все они оказались иностранцами.

– Ответственность за теракт взяло на себя отделение ИГИЛ "Хорасан", однако Москва всеми силами пытается обвинить Украину.

– В СК РФ заявили, что подозреваемые якобы ехали в Украину, об "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ. Диктатор Путин, который молчал почти сутки после нападения, обвинил Украину якобы в подготовке "окна" для бегства боевиков.