Позировал на камеру: одного из задержанных после теракта нашли на фото из 'Крокуса' 7 марта

Один из подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" в Москве Фариддун Шамсутдин посещал здание еще 7 марта и случайно попал в объектив фотографа концертного зала. Он приходил на один из спектаклей в "Крокусе".

Фото подозреваемого с камеры фотографа публикуют российские пропагандисты. Как рассказал автор снимка, он работал в "Крокусе" 7 марта и снимал посетителей.

Одним из них оказался Фариддун Шамсутдин – фотограф узнал его после задержания.

Ссылаясь на источники, росСМИ заявляют, что подозреваемые несколько раз бывали в "Крокус Сити Холл" и раньше, тщательно планируя теракт.

Их интересовала планировка, расположение постов охраны и пути отхода, пишут пропагандисты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" несколько человек в камуфляже открыли срельбу из автоматов, а затем подожгли здание. По последним данным, погибли по меньшей мере 133 человек, еще около 150 травмированы.

– В РФ активно пытаются обвинить в произошедшем Украину. В СК РФ заявили, что причастных к теракту поймали в Брянской области якобы по пути в Украину. Об "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ.

– Глава Кремля Путин молчал почти сутки после теракта, после чего обвинил Украину якобы в подготовке "окна" для бегства террористов.

– Посол Беларуси в РФ заявил, что подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" задержали на границе РФ с Беларусью.

– В ГУР рассказали, что слова Путина не выдерживают никакой критики и очень многое указывает на то, что российские спецслужбы не пытались вмешаться в организацию теракта или даже могли способствовать ему.

– В США отвергли причастность Украины к теракту в "Крокус Сити Холл" и возложили ответственность на ИГИЛ. Спикер МИД РФ Захарова заявила, что любое оправдание Киева со стороны Вашингтона "должно рассматриваться как улика".

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