В ИГИЛ обнародовали новые подробности и фото террористов перед стрельбой в 'Крокусе'. Фото

Афганско-пакистанское отделение "Хорасан" террористической организации "Исламское государство" опубликовало новое заявление о событиях в Подмосковье. Кроме того, обнародованы фото вероятных исполнителей теракта.

Об этом сообщает на своей странице в соцсети Х (Twitter) эксперт по терроризму Аарон Зелин. Отмечается, что группировка совершила "жесточайшую за последние годы" кровавую атаку на Россию.

"Как я уже отмечал, ИГ распространила более подробное заявление о нападении. Плюс фотографии нападавших сделаны перед этим", - говорится в сообщении.

В новом заявлении, распространенном ресурсом Al-Amaq, отмечается, что группировка совершила "самую жестокую за последние годы" кровавую атаку на Россию. Указывается, что объектом атаки было "большое собрание христиан в городе Красногорске на окраине столицы Москвы".

Утверждается, что атаку совершили четверо исламистов, вооруженных автоматами, пистолетами, ножами и бутылками с зажигательной смесью. Отмечается, что трое из них ворвались в зал и открыли огонь по толпе, а четвертый "начал пожар в зале с помощью заранее подготовленных бутылок с зажигательной смесью".

Как сообщалось, ответственность за теракте в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", точнее его отделение в так называемой "провинции Хорасан" (включает нынешние территории Афганистана, Пакистана и Ирана). Несмотря на это, российские официальные лица и пропагандисты продолжают пытаться возложить вину за теракт в Украине.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус", а затем подожгли здание. По состоянию на 12:00 23 марта в РФ заявили о минимуме 150 погибших и значительном количестве пострадавших, часть из которых госпитализирована в тяжелом состоянии.

Тем временем российские СМИ пытаются свалить теракт в "Крокусе" на "киевский режим", версию с якобы причастностью Украины к событиям подхватили также официальные лица РФ и силовые структуры.

Так, в следственном РФ заявили, что якобы поймали беглецов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Прогнозируемо после этого прозвучали заявления, что они пытались скрыться на территории Украины, но были "пойманы" в Брянской области. "Убегали" так называемые "террористы" якобы на той же машине, которая еще накануне вечером засветилась возле "Крокуса" и с тех пор была объявлена в розыск по всей стране. Об "украинских контактах" задержанных заявили также в ФСБ РФ.