США отвергли причастность Украины к теракту в 'Крокус Сити Холл', в РФ гнут свою линию

В Совете национальной безопасности США заявили, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве. Там возложили ответственность за произошедшее на ИГИЛ.

"ИГИЛ несет единоличную ответственность за эту атаку. Никакой причастности Украины к ней не было", – заявила в своем заявлении представитель Совета нацбезопасности Эдриенн Уотсон. Она напомнила, что США "поделились с РФ информацией о планируемом теракте в Москве".

Ранее в Совете нацбезопасности заявили, что предупреждение было сделано "в соответствии с его давней политикой "обязанности предупреждать".

В свою очередь вице-президент США Камала Харрис в интервью телеканалу АВС назвала трагедией теракт Crocus City Hall и выразила соболезнования семьям погибших.

"Количество погибших людей, совершенно очевидно, является трагедией, и мы все должны выразить наши соболезнования их семьям", – сказала она.

На вопрос о том, есть ли у Вашингтона доказательства возможной причастности Украины к произошедшему в "Крокус Сити Холл", Харрис ответила: "Нет, нет вообще никаких доказательств, и, по сути, мы знаем, что ИГИЛ-К на самом деле, по общему мнению, несет ответственность за то, что произошло".

На слова Уотсон отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что "пока следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика".

Напомним, российская пропаганда активно пытается обвинить в теракте в "Крокусе" Украину. В Следкоме РФ заявили, что причастных к стрельбе поймали в Брянской области – якобы те пытались сбежать в Украину. Об "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ РФ.

А российский диктатор Владимир Путин, который молчал почти сутки после теракта, заявил, что подозреваемые якобы "двигались в сторону Украины" и обвинил Киев якобы в подготовке "окна" для побега подозреваемых. Причем в своем выступлении за несколько дней до теракта он заявил, что предупреждения Запада о любых потенциальных нападениях на Россию являются частью "попытки запугать и дестабилизировать нашу страну".

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" задержали на беларуско-российской границе.

В ГУР Минобороны Украины ответили, что заявление Путина не выдерживает никакой критики и очень многое указывает на то, что спецслужбы РФ не пытались вмешаться в организацию теракта или даже могли способствовать ему.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" неизвестные открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. Погибли по меньшей мере 133 человек, еще около 150 пострадали.

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