В Ингушетии произошла стрельба между силовиками ФСБ и неизвестными боевиками. Видео

В городе Карабулак Ингушетии (субъект РФ, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа) вечером в субботу, 2 марта, произошла перестрелка между спецназом Федеральной службы безопасности (ФСБ) и боевиками.

Об этом сообщали в российских Telegram-каналах и СМИ. Утверждается, что оперативники ФСБ заблокировали в многоквартирном доме боевиков "Исламского государства", в городе был объявлен режим контртеррористической операции.

Российские пропагандисты писали, что боевики якобы планировали теракты в людных местах в Ингушетии.

"Боевики в ингушском Карабулаке при попытке задержания открыли огонь по силам правопорядка, правоохранители вступили в бой с преступниками", – было сказано в сообщении.

Отметим, что позже в УФСБ Ингушетии заявили, что в сети распространяется "недостоверная информация о контртеррористической операции в Карабулаке". Там также напомнили об уголовной ответственности за это.

Операция по задержанию боевиков и перестрелка между ними и ФСБ продолжается уже не менее четырех часов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бурятии произошла стрельба между полицией и "черными" соискателями нефрита. На видео, которое попало в сеть, буряты в ответ на угрозу полиции открыть огонь, заявили, чтобы те ехали "стрелять в Украину".

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