В аэропорту Кабула произошел теракт, прогремело два взрыва. Все подробности, фото и видео

В аэропорту Кабула прогремели взрывы, в результате которых, по предварительным данным, 13 человек погибли, в том числе дети, и 70 получили ранения. Незадолго до этого якобы был обстрелян самолет ВВС Италии.

Среди пострадавших есть американские военные. Ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Что известно на данный момент:

Сперва итальянский военный самолет попал под обстрел, однако информация противоречивая. Позднее СМИ со ссылкой на разведку заявили, что стреляли не по борту, а якобы, чтобы разогнать толпу.

Затем прогремел взрыв в аэропорту Кабула. Спустя два часа произошел еще один.

Видео дня

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).

По неподтвержденным данным, погибли 13 человек, в том числе дети, и 70 пострадали. Один из медицинских центров Кабула заявил о минимум 30 раненых и шестерых погибших.

В Пентагоне подтвердили данные о двух взрывах и ранении американских военных.

Премьер Великобритании созвал чрезвычайный правительственный кабинет, а президент США отменил встречу с главой правительства Израиля.

Что происходит в аэропорту афганской столицы, читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL:

15:55 – Как сообщило агентство AGI, военно-транспортный самолет C-130J был обстрелян во время взлета из крупнокалиберного пулемета. По информации журналистов, прицельная стрельба велась с позиции за пределами аэропорта, возможно, с соседней горной возвышенности. Агентство отметило, что в результате случившегося никто не пострадал. Известно, что на борту самолета находились журналисты и 98 гражданских лиц.

17:10 – В свою очередь издание Corriere della Sera сообщило со ссылкой на итальянскую разведку, что стрельба в кабульском аэропорту велась не по итальянскому самолету, а чтобы разогнать толпу, которая стала напирать на вход в аэропорт. Пилоту удалось увести лайнер от линии обстрела. Командир лайнера был вынужден совершить экстренный маневр. Самолет вылетел в Кувейт, оттуда пассажиров доставят в Италию.

17:10 – В аэропорту Кабула прогремел взрыв.

17:30 – Изначально СМИ сообщали только о 15 пострадавших, среди которых трое американских военных. Затем стало известно о гибели 13 человек.

17:34 – Кадры после первого взрыва.

17:47 – Появилась трансляция с аэропорта Кабула.

17:48 – Спустя два часа после первого взрыва прогремел второй.

17:49 – По данным источников Politico, один из взрывов устроил террорист-смертник из "Исламского государства".

17:53 – Телеканал Al Jazeera сообщил о 50 раненных в Кабуле.

17:55 – Момент, предположительно, первого взрыва в аэропорту попал на видео.

18:01 – По данным Politico, ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ.

18:10 – Al Jazeera сообщает, что количество пострадавших при теракте уже достигло 70 человек.

18:14 – Появилось видео второго взрыва в Кабуле.

18:18 – Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета после взрывов в Кабуле.

18:19 – Министерство обороны США подтвердило информацию о двух взрывах в Кабуле, а также данные о ранении американских военных. Там говорят, что они прогремели возле аэропорта.

18:21 – В неправительственный итальянский медицинский центр, который расположен в Кабуле, поступило более 30 раненных из аэропорта, заявил представитель центра. Шестеро из них скончались.

18:23 – Президент США Джо Байден из-за взрывов в Кабуле отложил на неопределенное время встречу с премьер-министром Израиля, который сейчас в Вашингтоне.

Обновляется...

Как сообщал OBOZREVATEL, министр вооруженных сил Британии Джеймс Хеппи предупредил ранее, что в аэропорту Кабула в ближайшие часы можно ожидать теракт.