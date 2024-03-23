'Подозрелый белый бус с украинскими номерами': роспропагандисты пытаются свалить теракт в 'Крокусе' на 'киевский режим'. Видео

Российские пропагандисты всеми силами пыталась доказать, что к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле" якобы причастна Украина. Они распространили информацию о том, что на стоянке возле концертного зала проверяли "подозрительный белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца".

В частности, об этом написал топ-пропагандист Владимир Соловьев. Он распространил видео росСМИ, на котором видно это транспортное средство.

"Есть вероятность, что на ней приехали террористы и машина заминирована", – написал пропагандист.

Примечательно, что на видео первая часть номера была размыта. NEXTA сообщает, что в итоге номера на машине оказались беларускими.

"Действительно, похожи на беларуские, сравните с первым номером на втором фото. А первые две цифры с флагом на номере, похоже, специально замазали", – отмечали в роспабликах.

Добавим, что версию с якобы причастностью Украины также пытался продвигать заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние", – выдал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 22 марта в РФ неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье). По меньшей мере 40 человек погибли, более 100 получили ранения.

– Примечательно, что еще днем у здания "Крокуса" находилось много авто спецслужб РФ. Эту информацию проиллюстрировали фото с места и показали в пабликах Красногорска за несколько часов до происшествия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!