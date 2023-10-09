Третий день войны в Израиле: ЦАХАЛ наносит удары по инфраструктуре ХАМАС, в ООН не смогли принять заявление (обновляется)

В понедельник, 9 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить мощные удары по сосредоточениям палестинского исламского движения ХАМАС, стирая с лица земли здания, где базируются боевики. Перед тем на экстренном заседании Совбеза ООН большинство стран осудили действия террористов, но так и не приняли какого-либо решения по этому поводу и урегулированию войны.

Ныне счет погибших в результате боевых действий приближается к тысяче, еще несколько тысяч человек пострадали – и среди всех жертв не только израильтяне, но и иностранцы, в том числе граждане Украины. Тель-Авив еще накануне предупредил жителей страны, что война будет продолжительной и тяжелой.

OBOZREVATEL онлайн следит за палестино-израильским конфликтом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

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06:00 – Страны-члены ООН не предприняли никаких действий и решений по ситуации на Ближнем Востоке после экстренного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Заместитель посла США в организации Роберт Вуд отметил, что не хочет вдаваться в подробности того, что обсуждалось на брифинге. Вместе с тем подчеркнул, что есть часть государств, не осуждающих нападение ХАМАС на Израиль.

05:40 – Палестинцы утверждают, что 19 членов одной семьи были убиты на юге сектора Газы в результате израильского удара. Глава семьи заявил, мол, военные ЦАХАЛ произвели предупредительный выстрел для эвакуации неподалеку от его дома (это мера пресечения, призванная разрешить населению эвакуироваться перед авиаударами), но не все его родные сориентировались и не смогли спрятаться. Также якобы погибли пять соседей, стоявших снаружи в переполненном лагере беженцев.

05:20 – Израильская авиация продолжила обстреливать сектор Газы, чтобы "разрушить возможности террористической группировки ХАМАС". Среди целей, пораженных в ночные часы, было несколько командных пунктов; здание, в котором размещаются боевики; командный центр, использовавшийся чиновником ВМС террористического движения; оперативный объект, расположенный у мечети в Джабалии; актив, используемый боевиками для разведки.

05:00 – Израиль попросил в США управляемые бомбы и дополнительные перехватчики для своей системы противовоздушной обороны "Железный купол", пишет CNN. В запрос также входит JDAM – оборудование, которое неуправляемую бомбу превращает в высокоточное оружие (такие боеприпасы ЦАХАЛ использует для поражения целей в Газе).

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики ХАМАС устроили массированное нападение на Израиль утром 7 октября, запустив 5000 ракет, впоследствии они ворвались из-за заграждения вблизи сектора Газы и начали совершать зверства, убивая мирных жителей. Во второй день, 8 октября, Иран заявил о вступлении в долгую войну с Палестиной. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху посоветовал жителям сектора Газы "убегать немедленно".

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на членов палестинского террористического движения и такой же ливанской организации "Хезболла", поддержавшей боевиков, написало, что атаки ХАМАС на Израиль были спланированы за несколько недель до вторжения. Помогали в этом террористам спецслужбы Ирана.

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