В израильском Ашкелоне ракета ХАМАС пробила крышу дома и застряла в потолке. Видео

В юго-западном городе Израиля Ашкелон ракета террористов ХАМАС попала в жилой дом, но чудом не взорвалась. Она застряла в потолке, что спасло мирных граждан.

Соответствующее видео снял на камеру телефона житель поврежденного дома. Роликом поделились многие Telegram-каналы (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Автор кадров показал, что ракета пробила крышу и должна была попасть в спальню, однако она застряла в потолке возле люстры и не сдетонировала. Жители дома родились в рубашке.

Видео дня

Масштабное нападение палестинского исламского движения ХАМАС на Израиль началось утром 7 октября – на второй день после 50-летия начала войны Судного дня.

По состоянию на 9 октября боевые действия продолжаются. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить мощные удары по сосредоточениям боевиков. В ночь на понедельник истребители, вертолеты и артиллерия ЦАХАЛа поразили более чем 800 объектов террористов в секторе Газы.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию и вывезли из города Сдерот на юге Израиля украинского мальчика.

– В столице Украины Киеве проявили солидарность с Израилем. Вечером 8 октября на цифровых билбордах появились флаги этого государства.

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