В Израиле погибли два гражданина Украины: подробности

Во время масштабной атаки ХАМАС на Израиль погибли два гражданина Украины. Тела погибших пытаются репатриировать на родину.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле в комментарии "Интерфакс-Украина". При этом в посольстве не владеют информацией об украинцах, получивших ранения или пропавших без вести.

"Посольство Украины получило подтверждение от полиции Израиля относительно гибели двух граждан Украины. Предпринимаются меры по организации репатриации тел погибших. Информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует", – рассказали дипломаты.

Видео дня

Ранее в МИД Украины заявляли о вероятной гибели одной гражданки Украины, а также о том, что дипломатам удалось разыскать пропавшего на юге Израиля украинца.

"За минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, пропавшего на юге страны. Помогли 1 семье выехать из города Ашкелон. Нашли временное жилье для двух семей на фоне упраздненных авиарейсов", – писал спикер МИД Олег Николенко за несколько часов до появления информации о двух погибших гражданах Украины.

При МИД Украины круглосуточно работает оперативный штаб: за первые сутки работы им было обработано 80 обращений граждан. Преимущественно они касались установления места пребывания родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска временного жилья, получения информации о развитии ситуации с безопасностью и порядке действий по обеспечению собственной безопасности.

Украинское посольство продолжает находится в постоянном контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля.

"Держим также связь с украинцами, которые находятся в секторе Газы, разрабатываем маршруты экстренного выезда из анклава в случае наступления такой необходимости", – отметил Николенко.

Он уверил, что дипломаты готовы оказывать максимальное содействие и защиту гражданам Украины и "никого не оставят на произвол судьбы".

В МИД также призвали украинцев, оказавшихся в "любой критической ситуации", звонить по телефону на "горячие линии" посольства Украины в Израиле (+ 972 546 676 782) и украинского дипучреждения в городе Рамалла (+ 972 59 823 93 99).

Напомним, накануне, 7 октября, началось беспрецедентное нападение боевиков ХАМАС на Израиль. Сначала на юг и в центр страны полетели тысячи ракет, а затем террористы прорвались на территорию Израиля. Они убивали мирных жителей и военнослужащих, часть захватили в заложники.

В ответ в Израиле объявили о начале операции "Железные мечи", а совет безопасности Израиля единогласно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа.

Днем 8 октября Израиль официально объявил о состоянии войны.

По данным, озвученным израильским журналистом Амихаем Штейном около 14 часов дня 8 октября, общее число погибших с утра 7 октября граждан Израиля превысило 600 человек. Это почти вдвое больше, чем общее число израильтян, погибших в результате палестино-израильского конфликта с 2008 года, согласно данным ООН.

OBOZREVATEL также рассказывал, что произошло за ночь в Израиле и удалось ли остановить атаки ХАМАС и в онлайн-режиме отслеживает текущую ситуацию.