'Они хотели войны, у них будет война': Нетаньяху анонсировал 'самую мощную' атаку на ХАМАС

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что удары по сектору Газа – "это только начало". Он также анонсировал "самую мощную" атаку на ХАМАС, которая "отразится на них на многих поколениях".

Такое заявление он сделал во время вечернего видеообращения в понедельник, 9 октября. Глава израильского правительства сравнил зверства, которые совершает ХАМАС, с ИГИЛом.

"Мы всегда знали, что такое ХАМАС. Теперь весь мир это знает. ХАМАС – это ИГИЛ. Они хотели войны, они получат войну", – сказал он.

Нетанияху подтвердил, что ЦАХАЛ переходит к массированной атаке в Газе. Он пообещал, что по ХАМАСу будет нанесен такой удар, какого не было "никогда раньше".

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"Каждое место, откуда действует ХАМАС, превратится в руины", – пообещал Нетанияху.

Он добавил, что власти сделают "все для израильтян, которые находятся в плену в секторе Газа".

Кроме того, премьер-министр Израиля также призвал оппозиционные партии сформировать широкое коалиционное правительство. Его первостепенными задачами должны стать победа над террористами, еще находящимися в Израиле; подготовка масштабной наступательной операции в секторе Газа; сохранение спокойной обстановки на других фронтах; обеспечение международной поддержки; а также объединение страны.

"Я призываю лидеров оппозиции немедленно сформировать чрезвычайное правительство национального единства без каких-либо предварительных условий", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле третий день идет война с палестинскими боевиками ХАМАСа. После нападения террористов израильская Армия обороны ЦАХАЛ наносит мощные удары по ХАМАСу, стирая с лица земли здания, где размещаются террористы. В израильскую армию мобилизовали 300 тыс. резервистов.

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