Четвертый день войны в Израиле: ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газы, Турция хочет стать посредником в переговорах (обновляется)

Во вторник, 10 октября, в Израиле продолжается операция по зачистке штабов палестинского исламистского движения ХАМАС. Четвертый день войны ЦАХАЛ наносит воздушные удары по сектору Газы, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что ответ на резню, устроенную боевиками в прошлую субботу, "отзовется для них в течение нескольких поколений".

В то же время Турция выразила готовность стать посредником в переговорах между сторонами этой войны. OBOZREVATEL онлайн следит за палестино-израильским конфликтом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

06:30 – Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил, что семь граждан страны были убиты в результате нападений террористов ХАМАС в Израиле в эти выходные, еще 15 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Видео дня

05:50 – Спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Иран является соучастником нападения ХАМАС на Израиль, хотя США и не имеют никаких разведданных или доказательств, прямо указывающих на конкретные его действия. По его словам, эта страна долгое время поддерживает палестинских боевиков и другие террористические сети во всем регионе.

05:30 – Палестинские СМИ сообщают, якобы израильская армия вторглась в город Наблус, расположенный на западном берегу Иордана. Сейчас там ведутся бои.

05:00 – В США Белый дом подсветили сине-белыми цветами израильского флага как символ 75-летних отношений между странами. Там отметили, что такой жест символизирует "непреклонную поддержку и солидарность американского народа с народом Израиля после варварских террористических атак, совершенных ХАМАС".

04:30 – С субботы, 7 октября, Израиль поразил 1707 целей в секторе Газы, в том числе 475 ракетных систем, 73 командных центра террористов, 23 объекта стратегической инфраструктуры и 22 подземных объекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября Армия обороны Израиля вернула контроль над пограничными территориями, которые с начала вторжения 7 октября захватили боевики ХАМАС, и перешла к новой фазе операции. Для ее проведения в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов.

К концу суток один из топ-чиновников движения ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, якобы террористы открыты к переговорам с Израилем о возможном перемирии. Он утверждал, мол, это потому, что они уже "достигли своих целей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!