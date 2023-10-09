'Под прицелом гнезда террористов': Израиль заявил об авиаударах по городу Газа. Видео

Вечером в понедельник, 9 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении массированных авиаударов по прибрежному району города Газа. Целями израильских военных были десятки объектов террористов ХАМАСа.

Об этом пишет The Times of Israel. Кадры ударов по объектам боевиков опубликовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в соцсети X, ранее известной как Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы начали. Израиль победит", – написал он.

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В ЦАХАЛ отметили, что так называемым "гнездом террористов" в Газе является район Аль-Фуркан – его название происходит от названия мечети, расположенной там. Именно из этого района исламистские боевики наносят ракетные удары по территории Израиля.

Для проведения авиационной атаки Израиля на Аль-Фуркан были задействованы несколько десятков истребителей.

Напомним, что сейчас идет уже третий день войны в Израиле, во время которого ЦАХАЛ наносил удары по сосредоточениям боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС. В настоящее время израильская армия уже вернула контроль над территориями и теперь зачищает их от террористов. Подробнее обо всех событиях 9 октября читайте в нашей онлайн-хронике.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что террористов ждут ужасные последствия и возмездие.

– Также командование Сил обороны Израиля ЦАХАЛ пригрозило лидеру правоисламистской группировки ХАМАС Яхье Синвару физической ликвидацией. Именно он организовал масштабное вторжение на израильские территории 7 октября.

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